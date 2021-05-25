Лавров предостерёг Анкару от поощрения агрессивных идей Киева по Крыму

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Мая 2021 в 11:57:48
«На всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно чётко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России», — отметил он в интервью газете «Аргументы и факты».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 25.05.2021 06:28:27Ну у них-то давно пиздец всем, кто с Брюсселем несогласный
Скоро всем пиздец будет от России кто будет как шавка тявкать
Скоро всем пиздец будет от России кто будет как шавка тявкать
Те кто признали это:
Таких стран всего 7. Почти сразу после присоединения полуострова российским его признали:
Афганистан;
Венесуэла;
Никарагуа;
Сирия.
Чуть позже к этому списку присоединились:
КНДР;
Судан;
Куба. т.е. признали только те кого пиндосы натягивают.
Российским Крым не признала ни одна цивилизованная развитая страна. Так что Крым украинский.
"Крым украинский"? это в отдельных головах, а по факту? давайте посмотрим на факты. Кстати как давно вы там были, чтобы за всех крымчан это утверждать? Я здесь сколько угодно могу говорить, что Техас мексиканский, но факты вещь упрямая.
кстати, стран признавших Крым российским уже восемь:
Венесуэла; Куба; Никарагуа; КНДР (Северная Корея); Сирия; Судан; Палестина; Афганистан. И это количество будет расти... Хотя это не имеет никакого значения.