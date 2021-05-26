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Политика
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
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GoodZone 26 Мая 2021 в 10:26:15
«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена.
«Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 26.05.2021 в 11:36:37   # 778516
Quote:
мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией
Особенно когда их президент маразматик называет Путина убийцей? Как же он переступит через себя?
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