Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и РоссиейОсобенно когда их президент маразматик называет Путина убийцей? Как же он переступит через себя?
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GoodZone 26 Мая 2021 в 10:26:15
Вашингтон подтвердил, что 16 июня в Женеве пройдет встреча Путина и Байдена.
«Президент Байден встретится с президентом Путиным 16 июня 2021 года в Женеве, Швейцария. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях между США и Россией», – сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.