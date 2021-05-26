Банк России заявил об отсутствии необходимости следовать рекомендациям МВФ

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danilov 26 Мая 2021 в 16:17:38
"У Международного валютного фонда есть очень простое правило - если ты заемщик, ЦБ ты или правительство, не имеет значения, то ты должен следовать советам МВФ. И мы находились в такой ситуации в 90-е годы. Благодаря той политике, которую проводил ЦБ, мы погасили свои обязательства перед МВФ. И уже более десяти, а может и двадцати лет, мы никаких денег не должны этой организации. И по правилам самого же МВФ, те рекомендации, которые они дают - даются не только не настойчиво, а вскользь", - сказал он.
Швецов добавил, что иногда регулятору поступают "сомнительные" и не актуальные текущим экономическим условиям рекомендации.
"Мы получили "сомнительную" рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ - это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени. И похоже они анализировали данные за период, предшествующий осени - летний или весенний период. Слава богу мы не обязаны следовать их рекомендациям. Мы улыбнулись и сделали все как надо - повысили ставки в этом году, обеспечивая ценовую стабильность. Поэтому ни МВФ, ни другие органы не имеют возможности на нас влиять", - добавил он.
https://tass.ru/ekonomika/11464687
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