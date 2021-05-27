Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

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danilov 28 Мая 2021 в 14:09:29
"За кандидата Башара Асада - 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов... он победил, получив абсолютное большинство голосов. Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах - 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов", - сказал Саббаг.
Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.
Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи. По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.
Советник президента САР Бусейна Шаабан в интервью РИА Новости ранее заявила, что массовая явка подтвердила поддержку правительства со стороны населения вопреки западной пропаганде.
Члены парламентской делегации РФ рассказали РИА Новости, что избирательный процесс прошел без нарушений в рамках всех международных правил.
https://ria.ru/20210527/vybory-1734511193.html
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