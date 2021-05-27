РФПИ и UNICEF подписали соглашение о поставках 220 млн доз «Спутника V»

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danilov 28 Мая 2021 в 14:57:03
Поставки для UNICEF станут возможны после внесения препарата в список продукции, рекомендованной ВОЗ для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. Решение ВОЗ в отношении «Спутника V» ожидается в ближайшем будущем.
РФПИ также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Механизм COVAX совместно с UNICEF нацелен на преодоление острой фазы пандемии до конца 2021 года благодаря предоставлению быстрого и равного доступа к безопасным и эффективным вакцинам всем странам и территориям независимо от уровня доходов.
«РФПИ рад оказать поддержку международным усилиям UNICEF и партнеров для обеспечения равного и широкого доступа к коронавирусным вакцинам для всех стран. Вакцинация является главным инструментом для победы над пандемией, защиты здоровья людей, восстановления экономик и возвращения к нормальной жизни. «Спутник V» уже применяется более чем 40 странами, и их количество растет по мере того, как мы ежедневно продолжаем осуществлять поставки нашим партнерам. РФПИ ожидает успешного завершения процесса преквалификации вакцины и одобрения ВОЗ, что позволит начать поставки для UNICEF и внести вклад в спасение миллионов жизней», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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