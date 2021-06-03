Лукашенко пригласил представителей ЛНР провести допрос Романа Протасевича

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danilov 03 Июня 2021 в 10:50:14
По словам Лукашенко, он еще во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным обсуждал претензии ЛНР к Протасевичу. Белорусский лидер предлагает ведущих уголовное дело следователей приехать в Минск и задать задержанному интересующие их вопросы. Связано это с тем, что Протасевич убивал людей в Донбассе, сообщил телеканал "Беларусь 1".
Александр Лукашенко привел в пример слова пассажиров, летевших с оппозиционером одним рейсом. Тот при задержании кричал, что ему грозит смертная казнь. Якобы Протасевич понимал, какие претензии ему могут предъявить на юго-востоке Украины, а это уже иная ситуация.
Протасевич: Как только я это сказал, сразу оказался в Минске
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