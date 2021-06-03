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Политика
Лукашенко пригласил представителей ЛНР провести допрос Романа Протасевича
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danilov 03 Июня 2021 в 10:50:14
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на просьбу ЛНР опросить оппозиционера Романа Протасевича, на которого там возбудили уголовное дело. По словам главы государства, основатель Telegram-канала Nexta осознает свое положение.

По словам Лукашенко, он еще во время разговора с российским президентом Владимиром Путиным обсуждал претензии ЛНР к Протасевичу. Белорусский лидер предлагает ведущих уголовное дело следователей приехать в Минск и задать задержанному интересующие их вопросы. Связано это с тем, что Протасевич убивал людей в Донбассе, сообщил телеканал "Беларусь 1".

Александр Лукашенко привел в пример слова пассажиров, летевших с оппозиционером одним рейсом. Тот при задержании кричал, что ему грозит смертная казнь. Якобы Протасевич понимал, какие претензии ему могут предъявить на юго-востоке Украины, а это уже иная ситуация.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 03.06.2021 в 12:21:29   # 779154
Как-то не катит такая постанова вопроса. Беларусь не признала ЛНР И ДНР, Россия тоже...Т.е. реально и не отвергают , что это неотъемлимые части Украины. Нонсенс. Ерунда какая-то.
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  lado 03.06.2021 в 12:40:23   # 779155
бл9дский цирк продолжается
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