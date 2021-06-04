Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Тихановской, санкциях и голодных бунтах

Экс-главред НЕХТЫ Роман Протасевич назвал имя человека, которого он подозревает в провокации с самолетом



Это Даниил Богданович из окружения Светланы Тихановской. Именно с ним были конфликтные отношения, он также знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин и Вильнюс, передаёт телеканал ОНТ.



Протасевич заявил, что у него не было уверенности, что Варшава его не выдаст Минску, понимал, что может понести ответственность за свою деятельность



Я не имел непосредственного отношения к проекту «Черная книга Беларуси», к «Нехта», «Беларусь головного мозга» — да — Протасевич



Протасевич заявил, что признает вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Беларуси



Протасевич назвал всех, кто имел отношение к координации протестов в Беларуси — ОНТ



Роман Протасевич в интервью ОНТ рассказал о том, кто содержит Тихановскую и других беглых оппозиционных политиков



«Белорусскому дому» в Варшаве польское правительство выделило напрямую 50 миллионов злотых, приходил лично премьер-министр — Протасевич в интервью ОНТ



Протасевич о призывах к санкциям: Цель - разрушить экономику Беларуси и заставить людей голодать



Блогер Протасевич заявил, что он уважает президента Белоруссии Лукашенко



Личность Путило (создатель НЕХТЫ) переоценена — Протасевич



Протасевич о Путило: Его личность переоценена. Создать канал Нехта — это идея Чуденцова



Про ресурс LOVE HATA: это был главный координационный чат уличных протестов, всей информационной войны. Участники: Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Мотолько, Артём Шрайбман, Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и др.

