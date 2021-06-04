Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Тихановской, санкциях и голодных бунтах

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danilov 04 Июня 2021 в 11:31:03
Экс-главред НЕХТЫ Роман Протасевич назвал имя человека, которого он подозревает в провокации с самолетом
Это Даниил Богданович из окружения Светланы Тихановской. Именно с ним были конфликтные отношения, он также знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин и Вильнюс, передаёт телеканал ОНТ.
Протасевич заявил, что у него не было уверенности, что Варшава его не выдаст Минску, понимал, что может понести ответственность за свою деятельность
Я не имел непосредственного отношения к проекту «Черная книга Беларуси», к «Нехта», «Беларусь головного мозга» — да — Протасевич
Протасевич заявил, что признает вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Беларуси
Протасевич назвал всех, кто имел отношение к координации протестов в Беларуси — ОНТ
Роман Протасевич в интервью ОНТ рассказал о том, кто содержит Тихановскую и других беглых оппозиционных политиков
«Белорусскому дому» в Варшаве польское правительство выделило напрямую 50 миллионов злотых, приходил лично премьер-министр — Протасевич в интервью ОНТ
Протасевич о призывах к санкциям: Цель - разрушить экономику Беларуси и заставить людей голодать
Блогер Протасевич заявил, что он уважает президента Белоруссии Лукашенко
Личность Путило (создатель НЕХТЫ) переоценена — Протасевич
Протасевич о Путило: Его личность переоценена. Создать канал Нехта — это идея Чуденцова
Про ресурс LOVE HATA: это был главный координационный чат уличных протестов, всей информационной войны. Участники: Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Мотолько, Артём Шрайбман, Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и др.
Это Даниил Богданович из окружения Светланы Тихановской. Именно с ним были конфликтные отношения, он также знал о том, что Протасевич будет возвращаться рейсом Ryanair из Афин и Вильнюс, передаёт телеканал ОНТ.
Протасевич заявил, что у него не было уверенности, что Варшава его не выдаст Минску, понимал, что может понести ответственность за свою деятельность
Я не имел непосредственного отношения к проекту «Черная книга Беларуси», к «Нехта», «Беларусь головного мозга» — да — Протасевич
Протасевич заявил, что признает вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Беларуси
Протасевич назвал всех, кто имел отношение к координации протестов в Беларуси — ОНТ
Роман Протасевич в интервью ОНТ рассказал о том, кто содержит Тихановскую и других беглых оппозиционных политиков
«Белорусскому дому» в Варшаве польское правительство выделило напрямую 50 миллионов злотых, приходил лично премьер-министр — Протасевич в интервью ОНТ
Протасевич о призывах к санкциям: Цель - разрушить экономику Беларуси и заставить людей голодать
Блогер Протасевич заявил, что он уважает президента Белоруссии Лукашенко
Личность Путило (создатель НЕХТЫ) переоценена — Протасевич
Протасевич о Путило: Его личность переоценена. Создать канал Нехта — это идея Чуденцова
Про ресурс LOVE HATA: это был главный координационный чат уличных протестов, всей информационной войны. Участники: Степан Путило, Рудик, Тадеуш Дичан, Франак Вечерко, Мотолько, Артём Шрайбман, Пальчис, Дюшкевич, Богданович, Анастасия Рогатко, Виктория Пальчис, Евгений Малаховский и др.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 04.06.2021 в 12:46:53 # 779226
P.S. Не защищаю и не против него, в целом, народ Белоруссии сам решит, патриот он или нет.
Цитата: GoodZone от 04.06.2021 09:33:17
Его несомненно допрашивали не без давления... Но если вспомнить, что творили в тюрьме Абу-Грейб "носители демократии", то Протасевич просто на курорт какой-то попал.
Его несомненно допрашивали не без давления... Но если вспомнить, что творили в тюрьме Абу-Грейб "носители демократии", то Протасевич просто на курорт какой-то попал.
Почему-то думаю, что давление было чисто моральным. Даже, думаю, не давление, а просто обрисовали реальные альтернативы - или сядет на максимум, или кается во всем и получает минимум с перспективой УДО или даже помилование.
Интернетным героям этого за глаза, это вам не революционеры 19 века.