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Политика
Протасевич о своих кураторах, самолете Ryanair, Лукашенко, Тихановской, санкциях и голодных бунтах
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danilov 04 Июня 2021 в 11:31:03
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  alpha_portal 04.06.2021 в 12:46:53   # 779226
А с другой стороны: о чем думал тогда Богданович, сливая Протасевича?
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  stasik02 04.06.2021 в 12:48:06   # 779227
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  htmaker 04.06.2021 в 15:01:44   # 779239
В КГБ СССР в своё время ломали даже бывалых полковников/генералов которые прошли огонь и воду и были с железной волей. Чтобы быстрее покинуть то место, подписывались под любые дела. КГБ в Белорусии - эта та же школа по сути, возможно со временем ставшая ещё изощрённее, со всеми её "прелестями" допросов.

P.S. Не защищаю и не против него, в целом, народ Белоруссии сам решит, патриот он или нет.
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  GoodZone 04.06.2021 в 15:33:17   # 779242
Его несомненно допрашивали не без давления... Но если вспомнить, что творили в тюрьме Абу-Грейб "носители демократии", то Протасевич просто на курорт какой-то попал.

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  Hairless 04.06.2021 в 15:48:55   # 779243
Цитата: GoodZone от 04.06.2021 09:33:17
Его несомненно допрашивали не без давления... Но если вспомнить, что творили в тюрьме Абу-Грейб "носители демократии", то Протасевич просто на курорт какой-то попал.

Почему-то думаю, что давление было чисто моральным. Даже, думаю, не давление, а просто обрисовали реальные альтернативы - или сядет на максимум, или кается во всем и получает минимум с перспективой УДО или даже помилование.
Интернетным героям этого за глаза, это вам не революционеры 19 века.
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