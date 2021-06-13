Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

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danilov 13 Июня 2021 в 12:50:58
"С 21 июня в соответствии с принятыми мерами наличные доллары не будут приниматься, поэтому тем, кто с этого дня приедет в страну, следует иметь с собой любую другую [принимаемую банками Кубы] валюту. Мы сейчас говорим именно о наличных, с оплатой картами проблем не возникнет", - сказал представитель ЦБ.
В четверг власти республики сообщили, что кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11632607
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