 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 15 Июня 2021 в 09:13:34
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к Киеву несправедливо, выдвигая те же требования, что и другим странам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

По словам Зеленского, в случае Украины речь идет о государстве, которое «восьмой год находится в состоянии войны» и вынуждено по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ.

«Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности», — отметил украинский лидер.

Политик подчеркнул, что продолжение сотрудничества страны с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, поскольку к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.

Миссия МВФ завершила работу на Украине из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой и работой Нацбанка. Она начала работу по пересмотру программы stand-by в декабре прошлого года. В начале июня 2020 года совет управляющих фондом одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Из них страна получила уже 2,1 миллиарда.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.06.2021 в 09:27:54   # 779815
Исключительная страна, исключительный президент, исключительные проблемы, исключительные права, исключительное отношение, исключительность зашкаливает... Пора бы уже понять, что реальные владельцы укростана уже "исключили" ее из списка стран и превратили в жалкий объект грязной политики...
поощрить (5) | покарать
  Zoggyla 15.06.2021 в 09:45:47   # 779816
Зе еще тот клоун, хотя, жополизы должны пользоваться преференциями
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 15.06.2021 в 09:51:42   # 779819
А кто эту войну начал то ? Клоун мля...
поощрить (1) | покарать
  Hairless 15.06.2021 в 12:45:52   # 779828
Пожаловалась проститутка, что ее иппут неправильно...
поощрить (3) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь