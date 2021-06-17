Путин отметил выносливость Байдена
danilov 18 Июня 2021 в 11:43:04
Тот образ Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса не имеет ничего общего с действительностью. Он же в длительной находится поездке. Прилетел из за океана, джетлэг так называемый, смена часовых поясов. Я даже когда летаю, выбивает это из колеи. Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз 2 , может чуть больше часа. Он полностью в материале. Тот образ, который рисует, он, может, даже немного расхолаживает, но расхолаживаться здесь нечего. Байден - он профессионал. Нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить.
Рассчитываю, что Байдену дадут работать, и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится.
Про шпаргалки Байдена: мы все так делаем.
https://youtu.be/sDtIZtgEeNc