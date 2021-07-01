Путин проговорился. О провокации Дефендара

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danilov 01 Июля 2021 в 16:23:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Джимбо от 01.07.2021 14:46:44Quote:
И чего же такого он там проговарился? Заголок прям как сенсация из желтой прессы или СПИДИНФО)))
И чего же такого он там проговарился? Заголок прям как сенсация из желтой прессы или СПИДИНФО)))
"Мирный проход" и "третья мировая". Лондон отверг обвинения Путина в провокации у берегов Крыма https://www.bbc.com/russian/news-57671433
30 июня 2021
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"Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят”, - сказал Путин.
...
30 июня 2021
...
"Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят”, - сказал Путин.
...