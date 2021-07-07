Китай будет поддерживать "Талибан", если...

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danilov 07 Июля 2021 в 11:07:15
По данным газеты, план Китая - "восстановить разрушенную инфраструктуру Афганистана при сотрудничестве с талибами", при этом переправляя средства через Пакистан.
Желание Китая обеспечить стабильность в Афганистане отчасти мотивировано необходимостью защитить свой главный проект "Один пояс и один путь" в Пакистане и Центральной Азии, пишет FT.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кстати, в США были поданы иски от пострадавших за сотрудничество с талибами.
Так что речь не о поддержке талибана...
Quote:
Протасевич под домашним арестом завел аккаунт в Twitter и выложил туда первое видео https://strana.ua/news/342473-protasevich-zavel-novyj-akkaunt-v-tvittere.html
18:16, сегодня
Протасевич заверил, что пытки к нему не применялись. Скриншот
В социальной сети Twitter появился новый аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, которого в мае задержали спецслужбы республики.
"Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? " - гласит первый твит Протасевича.
Также к этому посту он прикрепил видео.
"Привет, друзья. Это мой новый Twitter. Я потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь я всегда буду на связи. Теперь всегда буду на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - сказал он в видеообращении.
...
18:16, сегодня
Протасевич заверил, что пытки к нему не применялись. Скриншот
В социальной сети Twitter появился новый аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, которого в мае задержали спецслужбы республики.
"Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? " - гласит первый твит Протасевича.
Также к этому посту он прикрепил видео.
"Привет, друзья. Это мой новый Twitter. Я потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь я всегда буду на связи. Теперь всегда буду на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - сказал он в видеообращении.
...