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Политика
Китай будет поддерживать "Талибан", если...
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danilov 07 Июля 2021 в 11:07:15
Китай будет поддерживать "Талибан" при условии, что талибы ограничат связи с уйгурским "Исламским движением Восточного Туркестана", пишет FT.

По данным газеты, план Китая - "восстановить разрушенную инфраструктуру Афганистана при сотрудничестве с талибами", при этом переправляя средства через Пакистан.

Желание Китая обеспечить стабильность в Афганистане отчасти мотивировано необходимостью защитить свой главный проект "Один пояс и один путь" в Пакистане и Центральной Азии, пишет FT.
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  Маке0912 07.07.2021 в 14:38:30   # 781142
Вот вам и Китай.
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  Zoggyla 07.07.2021 в 14:52:57   # 781143
Т.е. талибан поставлен перед дилеммой, или ограничение связей с "братьями", положим, до уровня "культурных" ( хз как это бы выглядело), или никакой поддержки и дальнейший хаос. Что-то придется выбирать. Ну а за Китаем не заржавеет в любом варианте)
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  Ал 07.07.2021 в 20:15:49   # 781149
Согласно отработанной "технологии" США, американские подрядчики за охрану талибам платили.
Кстати, в США были поданы иски от пострадавших за сотрудничество с талибами.
Так что речь не о поддержке талибана...
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  Ал 07.07.2021 в 23:53:38   # 781166

Quote:
Протасевич под домашним арестом завел аккаунт в Twitter и выложил туда первое видео https://strana.ua/news/342473-protasevich-zavel-novyj-akkaunt-v-tvittere.html
18:16, сегодня
Протасевич заверил, что пытки к нему не применялись. Скриншот
В социальной сети Twitter появился новый аккаунт оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, которого в мае задержали спецслужбы республики.
"Привет, чат! Я снова с вами! Ну-ка рассказывайте, что я пропустил за это время? " - гласит первый твит Протасевича.
Также к этому посту он прикрепил видео.
"Привет, друзья. Это мой новый Twitter. Я потихоньку возвращаюсь к жизни в интернете. Теперь я всегда буду на связи. Теперь всегда буду на связи, вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать. Я постараюсь максимально быстро на это ответить", - сказал он в видеообращении.
...
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