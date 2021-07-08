Таджикистан запросил помощи ОДКБ из-за ситуации с Афганистаном

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danilov 08 Июля 2021 в 10:38:54
Ранее сообщалось, ОДКБ заявляла, что готова оказать Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет с его стороны запрошена в связи с ситуацией на границе с Афганистаном.
По информации пресс-службы ОДКБ, 7 июля под председательством Султонова в режиме видеоконференции состоялось заседание постоянного совета ОДКБ. По его словам, в результате боестолкновений афганских правительственных войск с талибами за последние две недели около 1500 военнослужащих правительственных войск Афганистана перешли на территорию Таджикистана.
«Таджикистан, как страна с самой протяженной границей с Афганистаном, принимает необходимые меры по сдерживанию ситуации и противодействию угрозам и вызовам, исходящим из этой страны. Но, учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным.
Эти обстоятельства требуют от нас адекватного реагирования в рамках ОДКБ, в том числе принятие мер по усилению потенциала по защите южных рубежей.
В этом контексте актуальной остается необходимость обеспечения выполнения решения совета коллективной безопасности (СКБ) от 23 сентября 2013 года «Об оказании помощи Республике Таджикистан в укреплении таджикско-афганской границы».
Поэтому хотели бы призвать государства-члены организации внести свою лепту в полную реализацию указанного документа», - сказал Султонов.
Кроме того, он напомнил, что 5 июля состоялись телефонные беседы президента Таджикистана с президентами России и Казахстана, в ходе которых главное внимание было уделено резкому ухудшению военно-политической ситуации в Афганистане.
«Главы трех государств-членов ОДКБ обстоятельно обсудили нынешнюю тревожную обстановку в северной и северо-восточной провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном. Они подчеркнули, что таджикско-афганский участок границы имеет стратегическое значение в плане обеспечения безопасности южных рубежей Организации», - отметил Султонов.
Он также сообщил, что Таджикистан намерен мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 08.07.2021 в 11:06:18 # 781170
danilov 08.07.2021 в 12:51:37 # 781171
"Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная. Война вступила в решающую, критическую фазу", - сказал министр, которого цитируют афганские СМИ.
Цитата: Пастафариан от 08.07.2021 05:06:18
Заметил, все обсуждаемые статьи по этой теме, почему то ватников не оскорбляют сейчас.
Заметил, все обсуждаемые статьи по этой теме, почему то ватников не оскорбляют сейчас.
Разъясни почему их должно это как то оскорблять?
Пастафариан 08.07.2021 в 14:22:19 # 781178
Цитата: Skype от 08.07.2021 07:51:23
Первый пошел
Первый пошел
Цитата: Skype от 08.07.2021 12:49:43Те, кто лезет к власти в Афгане и потенциально угрожает Таджикистану, гораздо хуже. Они уже сейчас контролируемые территории в Афганистане до откровенного средневековья довели.
Второй Туркменбаши
Второй Туркменбаши
Кстати, в 90-е гражданскую войну в Таджикистане оружием и боевиками через границу с Афгана "подпитывали"...
7 июля 2021Quote:
Между террористами из «Талибана» и властями Афганистана начались переговоры https://lenta.ru/news/2021/07/07/peregovory/
Между представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) и властями Афганистана начались переговоры. Они проходят в иранской столице Тегеран, пишет агентство ISNA.
Открывая встречу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о поражении Соединенных Штатов в регионе, тем самым объяснив вывод американских войск из Афганистана. По мнению дипломата, присутствие США в этой стране на протяжении более двух десятилетий нанесло ей огромный ущерб. Чтобы компенсировать его, афганские политики «должны принимать трудные решения» и идти на диалог.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Министр связал это с выводом американских войск из страны. Так или иначе, Москва продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все возможное для пресечения агрессии.
Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.
Между тем боевики радикального движения «Талибан» продвигаются все дальше: по некоторым данным, они уже подошли к границам Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии.
Между террористами из «Талибана» и властями Афганистана начались переговоры https://lenta.ru/news/2021/07/07/peregovory/
Между представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) и властями Афганистана начались переговоры. Они проходят в иранской столице Тегеран, пишет агентство ISNA.
Открывая встречу, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал о поражении Соединенных Штатов в регионе, тем самым объяснив вывод американских войск из Афганистана. По мнению дипломата, присутствие США в этой стране на протяжении более двух десятилетий нанесло ей огромный ущерб. Чтобы компенсировать его, афганские политики «должны принимать трудные решения» и идти на диалог.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. Министр связал это с выводом американских войск из страны. Так или иначе, Москва продолжит выполнять свои обязательства по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и сделает все возможное для пресечения агрессии.
Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность, в частности, аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.
Между тем боевики радикального движения «Талибан» продвигаются все дальше: по некоторым данным, они уже подошли к границам Таджикистана. Боевики напали на военнослужащих у границы и захватили три КПП, афганские солдаты отступили на таджикскую территорию. В связи с этим у политиков и экспертов возникают опасения, что Россию ожидает наплыв беженцев из Средней Азии.
8 июля 2021
Талибы установили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном https://lenta.ru/news/2021/07/08/tadjikistan/
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) установили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном. Об этом 8 июля рассказал РИА Новости источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
«Талибы, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП "Тем"», — сообщил собеседник агентства.
В ночь на 5 июля более 300 афганских пограничников по мосту перешли на территорию Таджикистана, без боя оставив КПП талибам.
7 июля Таджикистан запросил помощи у стран ОДКБ из-за наступления «Талибана» в Афганистане. Граница между двумя странами представляет собой труднодоступную горную местность, и таджикским властям трудно контролировать ее в одиночку.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном.
Талибы установили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном https://lenta.ru/news/2021/07/08/tadjikistan/
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) установили свой флаг на мосту между Афганистаном и Таджикистаном. Об этом 8 июля рассказал РИА Новости источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
«Талибы, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП "Тем"», — сообщил собеседник агентства.
В ночь на 5 июля более 300 афганских пограничников по мосту перешли на территорию Таджикистана, без боя оставив КПП талибам.
7 июля Таджикистан запросил помощи у стран ОДКБ из-за наступления «Талибана» в Афганистане. Граница между двумя странами представляет собой труднодоступную горную местность, и таджикским властям трудно контролировать ее в одиночку.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном.
Пастафариан 08.07.2021 в 20:19:54 # 781191
Цитата: Zoggyla от 08.07.2021 10:01:21
буду вторым, но с другого края. Потому что оскорбителям не хрен вменить ватникам, когда для них ( оскорбителей) тоже жареным запахло.
буду вторым, но с другого края. Потому что оскорбителям не хрен вменить ватникам, когда для них ( оскорбителей) тоже жареным запахло.
я ошибся с поощрением
Пастафариан 08.07.2021 в 20:38:14 # 781194
В тему обид Quote:
8 июля 2021Quote:
Российский мэр посоветовал комику Мусагалиеву не приезжать «ради безопасности» https://lenta.ru/news/2021/07/08/azamatazamatazamat/
Мэр Якутска Евгений Григорьев посоветовал российскому телеведущему и комику Азамату Мусагалиеву не приезжать в город после нашумевшего в сети юмористического видео. Об этом сообщило издание NewsYkt.
...
Российский мэр посоветовал комику Мусагалиеву не приезжать «ради безопасности» https://lenta.ru/news/2021/07/08/azamatazamatazamat/
Мэр Якутска Евгений Григорьев посоветовал российскому телеведущему и комику Азамату Мусагалиеву не приезжать в город после нашумевшего в сети юмористического видео. Об этом сообщило издание NewsYkt.
...
1 июля 2021Quote:
«Якуты умеют менять пол»: якутские журналисты обиделись на шутку Азамата Мусагалиева из тиктока https://humor.ykt.ru/122812
Телеграм-канал «Pranya Якутия» выложил возмущенный пост о том, что известный телеведущий и шоумен Азамат Мусагалиев оскорбил народ саха своей шуткой в тиктоке.
Владелица канала Саргылана Слепцова пишет, что Азамат вещает на 14-тысячную аудиторию непотребную риторику.
...
Редактор «В Якутии.ru» Елена Тихонова предложила казахской диаспоре Якутии отправить ноту протеста в Казахстан. Это странно, ведь Азамат Мусагалиев родился и вырос в России, в Астраханской области.
...
«Якуты умеют менять пол»: якутские журналисты обиделись на шутку Азамата Мусагалиева из тиктока https://humor.ykt.ru/122812
Телеграм-канал «Pranya Якутия» выложил возмущенный пост о том, что известный телеведущий и шоумен Азамат Мусагалиев оскорбил народ саха своей шуткой в тиктоке.
Владелица канала Саргылана Слепцова пишет, что Азамат вещает на 14-тысячную аудиторию непотребную риторику.
...
Редактор «В Якутии.ru» Елена Тихонова предложила казахской диаспоре Якутии отправить ноту протеста в Казахстан. Это странно, ведь Азамат Мусагалиев родился и вырос в России, в Астраханской области.
...
Азамат Мусагалиев извинился за шутку о якутских женщинах https://tengrinews.kz/life/azamat-musagaliev-izvinilsya-shutku-yakutskih-jenschinah-442525/
сегодня, 00:16
Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев принес извинения перед жителями Якутии за снятый в 2014 году комедийный скетч из юмористического шоу "Однажды в России", где прозвучала шутка о том, что "якуты меняют пол". Видео с извинениями Мусагалиев опубликовал в своем Instagram, передает Tengrinews.kz.
Шоумен извинился от лица всей команды, которая придумывала этот скетч. "Искренне удивился реакции на то, что является, по сути, выдумкой. Но чтобы не усугублять ситуацию, хочу сказать, что эта шутка является неудачной. Впредь будем внимательнее. Якутские женщины, вы прекрасны. Мужчина всегда должен признавать свои ошибки, и я свою признаю", - сказал он.
...
Из-за шутки на юмориста разозлились представители якутской национальности. Так, авторы телеграм-канала PRanya Якутия решили, что Мусагалиев "опустил целый народ". А лидер общественного движения "Ус Тумсуу" Иннокентий Макаров записал видеообращение, где призвал комика извиниться или "приехать в Якутск".
"Россия - многонациональная страна, наши дедушки, бабушки защищали Родину! Азамат Мусагалиев, вы оскорбили весь народ саха. Вы унизили наших матерей, бабушек, сестер, дочерей", - заявил мужчина.
сегодня, 00:16
Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев принес извинения перед жителями Якутии за снятый в 2014 году комедийный скетч из юмористического шоу "Однажды в России", где прозвучала шутка о том, что "якуты меняют пол". Видео с извинениями Мусагалиев опубликовал в своем Instagram, передает Tengrinews.kz.
Шоумен извинился от лица всей команды, которая придумывала этот скетч. "Искренне удивился реакции на то, что является, по сути, выдумкой. Но чтобы не усугублять ситуацию, хочу сказать, что эта шутка является неудачной. Впредь будем внимательнее. Якутские женщины, вы прекрасны. Мужчина всегда должен признавать свои ошибки, и я свою признаю", - сказал он.
...
Из-за шутки на юмориста разозлились представители якутской национальности. Так, авторы телеграм-канала PRanya Якутия решили, что Мусагалиев "опустил целый народ". А лидер общественного движения "Ус Тумсуу" Иннокентий Макаров записал видеообращение, где призвал комика извиниться или "приехать в Якутск".
"Россия - многонациональная страна, наши дедушки, бабушки защищали Родину! Азамат Мусагалиев, вы оскорбили весь народ саха. Вы унизили наших матерей, бабушек, сестер, дочерей", - заявил мужчина.
Quote:
News24 Russia
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Телеведущий Азамат Мусагалиев извинился перед якутами за шутку о якутских женщинах.
«Эта шутка является неудачной. Впредь будем внимательнее. Якутские женщины, вы прекрасны. Мужчина всегда должен признавать свои ошибки, и я свою признаю», – сказал он.
На комедийный скетч из старого выпуска шоу «Однажды в России» якутские СМИ обратили внимание 1 июля, хотя снят он был в 2014 (!) году. В нем Азамат разными способами пытается спастись из плена русского богатыря. В один момент он говорит, что он на самом деле якутская женщина и что якуты умеют менять пол.