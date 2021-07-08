Делегация талибов прибыла на переговоры в Москву

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danilov 09 Июля 2021 в 09:33:10
Делегация прибыла сегодня утром в Москву. Визит продлится два дня»,— сообщил «РИА Новости» официальный представитель политофиса движения Сухейль Шахин.
Он отметил, что делегация состоит из четырех человек и ее возглавляет шейх Шахабуддин Делавар.
"Мы прибыли [в Москву] для обсуждения текущей ситуации в Афганистане с российской стороной, а также заверить в том, что не позволим никому использовать афганскую землю для того, чтобы напасть на Россию или соседние страны", - заявил ТАСС в четверг официальный представитель политофиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.
Он также пояснил, что одной из важных целей их визита является обсуждение ситуации на севере Афганистана. "Главная цель нашей встречи - обсудить недавние события, произошедшие в Афганистане, в частности на севере страны. Многие районы в недавнем времени отошли под наш контроль", - сказал Шахин.
По его словам, делегации удалось обменяться мнениями с российской стороной и обсудить возможности для скорейшего мирного урегулирования конфликта. "Мы также приехали сюда, чтобы услышать мнение и предложения российской стороны, а также узнать, что ожидает от нас РФ в этой конкретной ситуации, сложившейся в Афганистане. Таким образом, произошел обмен мнениями по многим вопросам, включая межафганские переговоры и пути ускорения процесса достижения мирного решения конфликта как можно скорее", - отметил официальный представитель политофиса движения талибов.
По его словам, движение "Талибан" не намерено атаковать диппредставительства иностранных государств в Афганистане и подтверждает безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе.
"У нас очень хорошие отношения с ними, с Россией. Мы не собираемся их атаковать. Зачем нам это делать, если у нас хорошие отношения? - сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли талибы гарантировать безопасность сотрудников генконсульства РФ в Мазари-Шарифе. - Мы публично заявили, что не считаем своей целью посольства и консульства на территории Афганистана, в частности российские или каких-либо других стран".
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