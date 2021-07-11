Токаев о вакцинации

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danilov 11 Июля 2021 в 11:47:52
стандартными для всех стран, которые закупают вакцину», – подчеркнул Токаев и заявил, что готов подписать соответствующий указ, если в этом есть необходимость. «Поручаю Правительству, Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок», - сказал Касым-Жомарт Кемелевич, подчеркнув, что это должно быть сделано в кратчайшие сроки.
Действительно, сейчас в стране (в частности, в Мангистау), на различных предприятиях наблюдаются протесты против обязательной вакцинации. Здесь проблема лежит в неправильной агитации со стороны местных властей (некоторые курирующие заместители занимаются самопияром в соцсетях и возомнили себя большими "бастықами"), доведении до масс необходимости этой операции. Но также немаловажным фактором в движении «антиваксеров» (хотя не люблю это слово) является то, что в Казахстане нет широкого выбора вакцин и, по сути, нет ни одной из тех, которая признана и рекомендована ВОЗ.
Если у нас в стране появится Pfizer, то думаю, что волна противников вакцинации резко
спадет. Также в качестве стимула многим регионам можно использовать столичный опыт – разыгрывать среди тех, кто пройдет вакцинацию пару квартир и штук пять
автомобилей. Наверняка это не сильно ударит по местному бюджету и уж точно будет выгодней, чем лечить или, не приведи Всевышний, хоронить земляков.
Комментарии, по рейтингу, по дате
разыгрывать среди тех, кто пройдет вакцинацию пару квартир и штук пять
автомобилей.
автомобилей.
В таких розыгрышах, выигрывают отнюдь неслучайные люди.
11 июля 2021
Ученые назвали радикальный способ продлить жизнь мужчинам https://lenta.ru/news/2021/07/11/poorsheep/
Ученые из Новой Зеландии выяснили, что удаление репродуктивных органов у баранов способствует продлению жизни. Специалисты не исключают, что кастрация может быть радикальным, но эффективным способом продлить жизнь мужчинам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале eLife.
Отмечается, что у млекопитающих самки обычно имеют более высокую продолжительность жизни, чем самцы. В то же время и фермеры, и ученые знают, что удаление семенников у баранов может продлить их жизнь на 60 процентов. Однако механизмы, лежащие в основе долголетия, были неясны.
Чтобы разобраться, что происходит на уровне ДНК, новозеландские ученые объединились с американским генетиком Стивом Хорватом, который изобрел эпигенетические часы — способ измерения биологического возраста с помощью анализа ДНК. По ним исследователи измеряли биологическое старение на основе химических меток. Выяснилось, что у кастрированных баранов замедляется скорость старения по сравнению с некастрированными самцами.
Согласно другим исследованиям, кастрация продлевает продолжительность жизни лабораторных грызунов, домашних кошек и собак. Кроме того, в XIV-XX веках евнухи при дворе корейских королей жили дольше, чем их современники. Подобные результаты показало и исследование, проведенное среди пациентов психиатрической больницы в США.
В прошлом году в Германии умер самый толстый кастрированный самец рыси. Самец по кличке Руфус стал знаменитым в соцсетях в 2018 году из-за своего лишнего веса. Масса рыси достигла 43 килограммов, при этом в среднем его сородичи весят от 16 до 30 килограммов.
Геомас Геомасов
3 часа назад
2
всем вакцинироваться (зачеркнуто) кастрироваться!
Ученые назвали радикальный способ продлить жизнь мужчинам https://lenta.ru/news/2021/07/11/poorsheep/
Ученые из Новой Зеландии выяснили, что удаление репродуктивных органов у баранов способствует продлению жизни. Специалисты не исключают, что кастрация может быть радикальным, но эффективным способом продлить жизнь мужчинам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале eLife.
Отмечается, что у млекопитающих самки обычно имеют более высокую продолжительность жизни, чем самцы. В то же время и фермеры, и ученые знают, что удаление семенников у баранов может продлить их жизнь на 60 процентов. Однако механизмы, лежащие в основе долголетия, были неясны.
Чтобы разобраться, что происходит на уровне ДНК, новозеландские ученые объединились с американским генетиком Стивом Хорватом, который изобрел эпигенетические часы — способ измерения биологического возраста с помощью анализа ДНК. По ним исследователи измеряли биологическое старение на основе химических меток. Выяснилось, что у кастрированных баранов замедляется скорость старения по сравнению с некастрированными самцами.
Согласно другим исследованиям, кастрация продлевает продолжительность жизни лабораторных грызунов, домашних кошек и собак. Кроме того, в XIV-XX веках евнухи при дворе корейских королей жили дольше, чем их современники. Подобные результаты показало и исследование, проведенное среди пациентов психиатрической больницы в США.
В прошлом году в Германии умер самый толстый кастрированный самец рыси. Самец по кличке Руфус стал знаменитым в соцсетях в 2018 году из-за своего лишнего веса. Масса рыси достигла 43 килограммов, при этом в среднем его сородичи весят от 16 до 30 килограммов.
Геомас Геомасов
3 часа назад
2
всем вакцинироваться (зачеркнуто) кастрироваться!
Цитата: Ал от 11.07.2021 11:03:47
Уже у Ары копипастишь? Неуж-то совсем туго с фантазией и собственным мнением у тебя?
Творческий кризис?
Причем эта картинка гораздо ближе по смыслу чем в теме где он ее выложил...
Как погляжу, вместо того чтобы самому что-нибудь написать или хотя бы выложить, решил снова на "любимом" оппоненте оторваться.
Неужто совсем туго с фантазией и собственным мнением у тебя?
Творческий кризис?
©
Көтек көргенін істейді.
Кстати, почему он Аре за копипасту претензий ни разу не предъявлял?