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danilov 12 Июля 2021 в 08:28:53
"Мы должны разработать качественно новую стратегию с кардинальным пересмотром мер противодействия вирусу. Новые штаммы могут инфицировать даже вакцинированных людей. Теперь мы в этом убедились. Однако иммунизация снижает тяжесть течения болезни и риск летального исхода. Из этого и следует исходить. Статистические данные по заразившимся не должны быть единственной основой для принятия мер реагирования. Главная цель - снижение тяжелых случаев и смертности, а также лечение сложных пациентов", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня увеличиваются жалобы бизнеса на необходимость пересмотра утилизационного сбора, в первую очередь на седельные тягачи (одна из самых распространенных модификаций средних и тяжелых грузовиков. - Прим. редакции). Утилизационный сбор за один тягач в среднем составляет 1,6 миллиона тенге. Для грузоперевозчиков утилизационный сбор представляет существенную нагрузку, которая негативно влияет на обновление автопарка", - указал Токаев на расширенном заседании правительства.
Он уточнил, что в Казахстане на международных перевозках грузов задействовано около 7,5 тысячи седельных тягачей, тогда как в России - 34 тысячи, в Беларуси - 15 тысяч, в Узбекистане - 8 тысяч.
"Отечественные предприятия теряют позиции на рынке. Мы проигрываем борьбу со своими соседями. С 2017 года доля отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок сократилась более чем в полтора раза. Поэтому правительству следует подготовить предложения по совершенствованию государственной политики в данной сфере, в том числе по вопросам утилизационного сбора (на грузовые авто - прим.)", - поручил Президент.
"Для полной обеспеченности ГСМ в 2018 году завершена модернизация трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Вот здесь у нас большая проблема. Потрачено более двух триллионов тенге. В качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней. А полная остановка заводов будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов, сроки проведения и количество аварийных остановок не снизились. Как следствие, возникает дефицит и резкий рост цен на ГСМ. С начала года цены на топливо выросли уже на 13 процентов", - заявил Президент на расширенном заседании правительства.
Он отметил, что в южных регионах вынуждены отпускать ГСМ по талонам. При этом все три НПЗ частично или полностью государственные.
"Министерство энергетики и "Самрук-Казына", в частности "КазМунайГаз", должны были жестко контролировать ситуацию, поэтому вам поручается решить вопросы увеличения межремонтных интервалов НПЗ и создания демпферов для снижения колебания цен. Правительству поручается совместно с "Самрук-Казына" принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского НПЗ. Здесь вообще полный... непорядок, мягко выражаясь. Это проблема - Атырауский НПЗ.
В работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств. Агентство финансового мониторинга, Счетный комитет должны приступить к работе и доложить о ее результатах в первой декаде сентября", - поручил Токаев.
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