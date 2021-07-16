С Pfizer достигнута договоренность о поставках вакцин в Казахстан в октябре 2021 года

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danilov 16 Июля 2021 в 10:39:25
«С марта 2021 года начаты процедуры переговоров с представителями компании Pfizer о возможных поставках вакцины против COVID-19. В рамках взаимодействия между министерством здравоохранения Казахстана и компанией Pfizer подписано соглашение о конфиденциальности», - сообщили в министерстве здравоохранения, отвечая на запрос корреспондента агентства.
Также отмечается, что минздравом на постоянной основе проводятся переговоры с компанией Pfizer по оптимизации условий соглашений об основных условиях сделки, в том числе проведено совещание на уровне правительства Республики Казахстан.
Вместе с тем, компания Pfizer уведомила о необходимости принятия указа президента РК для заключения соглашения по поставке вакцины.
Напомним, на расширенном заседании правительства 10 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность подписать специальный указ касательно поставок вакцин Pfizer в Казахстан. Вместе с тем, он сообщил о том, что правительство Казахстана связывает срыв поставок вакцин Pfizer требованиями компании, но они, по словам главы государства, стандартны.
https://kaztag.kz/ru/news/s-pfizer-dostignuta-dogovorennost-o-postavkakh-vaktsin-v-kazakhstan-v-oktyabre-2021-goda
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