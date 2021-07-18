Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

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danilov 18 Июля 2021 в 14:43:39
«Послушайте, единственное, где у нас есть пандемия – это среди тех, кто не привился. Они (соцсети) убивают людей», – сказал Байден журналистам в Белом доме, когда его спросили о том, что бы он хотел сказать по поводу дезинформации, публикуемой о вакцинах в социальных сетях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А если я к примеру сделаю добровольно прививку, можно отказаться от паспорта вакцинации?
Не хочу быть параноиком, но это не что иное как поголовное чипирование скота!
При этом Quote:
COVID-паспорта начали действовать в Евросоюзе. Кто их получает и как с ними путешествовать https://www.currenttime.tv/a/covid-certificate/31338200.html
4 июля 2021 года 07:45 мск
Европейский COVID-сертификат – это документ формата А4. Его можно распечатать, а можно хранить в телефоне. Самое важное в нем – QR-код. Он содержит всю необходимую информацию: даты вакцинации или результаты теста.
Сейчас в Чехии, как и в других странах ЕС, все еще действуют различные ограничения. Пойти в кафе можно спустя 22 дня после получения первой дозы вакцины, после полной вакцинации или же с негативным тестом на COVID-19. Еще один вариант – подтверждение недавно перенесенной болезни. Без этих документов сидеть можно лишь на террасах. Впрочем, рестораны за здоровье гостей ответственности не несут. В случае проверки, которую может провести полицейский или сотрудник санитарной службы, штраф получит посетитель.
Одна из главных задач COVID-сертификата – упростить передвижение внутри ЕС. До введения единого сертификата разные страны имели свои правила пересечения границ. Сейчас это единый стандарт для всех.
Пенсионеры из Франции Фредди и Лоренс впервые использовали новую систему, чтобы полететь на Корсику. "Мы всегда путешествуем с сертификатом о вакцинации, маленьким желтым буклетом", – говорит Фредди. "Так что для нас это было совершенно естественно, мы получили вакцину еще в январе", – добавляет Лоренс.
Свободно передвигаться по странам ЕС можно лишь спустя две недели после получения второй дозы вакцины от COVID-19, это подтвердит QR-код европейского COVID-сертификата. Есть еще несколько условий.
Европейский цифровой сертификат – это не паспорт вакцинации. Последний выдается только вакцинированным людям. Всего существует три вида сертификатов. Первый сообщает о статусе прививки от COVID-19. Второй – о наличии негативного теста. Третий – о недавно перенесенной болезни. Документы выдаются бесплатно.
Важно помнить, что Евросоюз признает только четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna и Johnson&Johnson. То есть прививка российским "Спутником V" или китайским Sinopharm может не сработать. Страны могут решать сами, пускать или не пускать людей, привитых этими препаратами.
Единый COVID-сертификат, безусловно, облегчит жизнь гражданам ЕС. Но есть и опасения. Ранее крупнейшие авиалинии континента предупредили, что из-за недоработок введение новой системы может привести к очередям и хаосу в аэропортах. Они призвали страны Евросоюза координировать работу лучше, проверять сертификаты один раз и делать это заранее.
4 июля 2021 года 07:45 мск
Европейский COVID-сертификат – это документ формата А4. Его можно распечатать, а можно хранить в телефоне. Самое важное в нем – QR-код. Он содержит всю необходимую информацию: даты вакцинации или результаты теста.
Сейчас в Чехии, как и в других странах ЕС, все еще действуют различные ограничения. Пойти в кафе можно спустя 22 дня после получения первой дозы вакцины, после полной вакцинации или же с негативным тестом на COVID-19. Еще один вариант – подтверждение недавно перенесенной болезни. Без этих документов сидеть можно лишь на террасах. Впрочем, рестораны за здоровье гостей ответственности не несут. В случае проверки, которую может провести полицейский или сотрудник санитарной службы, штраф получит посетитель.
Одна из главных задач COVID-сертификата – упростить передвижение внутри ЕС. До введения единого сертификата разные страны имели свои правила пересечения границ. Сейчас это единый стандарт для всех.
Пенсионеры из Франции Фредди и Лоренс впервые использовали новую систему, чтобы полететь на Корсику. "Мы всегда путешествуем с сертификатом о вакцинации, маленьким желтым буклетом", – говорит Фредди. "Так что для нас это было совершенно естественно, мы получили вакцину еще в январе", – добавляет Лоренс.
Свободно передвигаться по странам ЕС можно лишь спустя две недели после получения второй дозы вакцины от COVID-19, это подтвердит QR-код европейского COVID-сертификата. Есть еще несколько условий.
Европейский цифровой сертификат – это не паспорт вакцинации. Последний выдается только вакцинированным людям. Всего существует три вида сертификатов. Первый сообщает о статусе прививки от COVID-19. Второй – о наличии негативного теста. Третий – о недавно перенесенной болезни. Документы выдаются бесплатно.
Важно помнить, что Евросоюз признает только четыре вакцины: AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna и Johnson&Johnson. То есть прививка российским "Спутником V" или китайским Sinopharm может не сработать. Страны могут решать сами, пускать или не пускать людей, привитых этими препаратами.
Единый COVID-сертификат, безусловно, облегчит жизнь гражданам ЕС. Но есть и опасения. Ранее крупнейшие авиалинии континента предупредили, что из-за недоработок введение новой системы может привести к очередям и хаосу в аэропортах. Они призвали страны Евросоюза координировать работу лучше, проверять сертификаты один раз и делать это заранее.
Хотя отказ от введения вакцинных паспортов в США обосновывают защитой «свободы личности и неприкосновенности частной жизни», на самом деле в связи с массовым использованием безналичных платежей и практической невозможности обходиться без кредитов подавляющего числа граждан США, их достаточно просто по транзакциям отслеживать. Исключением являются нелегалы, которые гораздо чаще чем граждане пользуются налом.
Кстати, по большей части контролем за транзакциями в США преступную деятельность выявляют.
Кроме этого граждане обязаны заполнять налоговые декларации и оплачивать страховки, что делает их личную жизнь по сути прозрачной для спецслужб...