"Первый бедный президент". Лидером Перу избран самый левый политик в истории страны

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GoodZone 22 Июля 2021 в 12:51:36
Он выиграл с минимальным перевесом, набрав 50,12% или на 44058 голосов больше, чем его соперница - либерал Кэйко Фухимори.
Фухимори продолжает считать, что победу у нее украли, ссылаясь на непропорционально большое количество голосов, поданных за Кастильо в отдельных районах страны, хотя международные наблюдатели, в том числе американские и британские, признали выборы свободными и честными.
"Надеюсь, что правда рано или поздно всплывет на поверхность", - заявила она, добавив, что вынуждена подчиниться закону и признать поражение.
Что ждет Перу?
Педро Кастильо стал известен четыре года назад, когда возглавил общенациональную забастовку, вынудившую тогдашнее правительство пойти на повышение зарплат, но фаворитом нынешней гонки до последнего момента не считался.
Во время предвыборной кампании он уверял своих сторонников: "В богатой стране больше не будет бедных". Сам Кастильо обещал, что откажется от президентской зарплаты и будет, как и прежде, жить на учительские доходы. "Это первый бедный президент Перу", - сказал о нем эксперт Уго Отеро агентству Франс пресс.
В речи перед сторонниками, приветствовавшими его возле здания избиркома вечером в понедельник, он призвал к единству нации. Кастильо сказал, что не обижается на выпады против него и надеется на сотрудничество с Фухимори, чтобы, по его словам, страна могла развиваться.
Аналитики называют 51-летнего Кастильо самым левым президентом в истории Перу. Однако в отличие от Уго Чавеса и Николаса Мадуро в соседней Венесуэле, он не проповедует воинствующего антиамериканизма, а концентрируется на социально-экономической сфере.
В своей предвыборной программе Кастильо обещал создать миллион новых рабочих мест при помощи инфраструктурных проектов, импортозамещения и поддержки малого бизнеса. Он также намерен национализировать горнорудную и нефтяную промышленность и повысить налоги на обеспеченных перуанцев.
В последние недели он несколько смягчил левую риторику, делая упор на экономическую стабильность.
Новый президент хочет бороться с преступностью путем введения в стране смертной казни, для чего Перу придется выйти из Американской конвенции по правам человека, известной как "пакт Сан-Хосе".
Кастильо ранее заявлял, что даст "72 часа на сборы" иностранцам, которые нелегально находятся в Перу и, по его мнению, совершают большинство преступлений. Он не указывал ни на кого конкретно, но, по всей вероятности, имел в виду сотни тысяч венесуэльцев, бежавших от экономических тягот.
Убежденный католик, он выступает против однополых браков, абортов и эвтаназии.
И США, и противостоящая им в регионе Венесуэла поздравили Кастильо с победой. "Мы ценим наши тесные связи и надеемся, что при избранном президенте Педро Кастильо они укрепятся еще больше", - написало в "Твиттере" американское посольство в Лиме.
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пожелал соседу "много мудрости" и заявил, что стремится взаимодействовать с ним "рука об руку".
https://www.bbc.com/russian/news-57900678
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