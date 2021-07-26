Парламент Франции, несмотря на многотысячные протесты, принял закон о санитарных пропусках и обязательной вакцинации медработников

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danilov 27 Июля 2021 в 14:22:08
Макрон, комментируя накануне протесты против санитарных пропусков, заявил: "Нет свободы без обязательств".
Несколькими днями ранее французский парламент принял другой резонансный закон - о защите республиканских ценностей, подготовленный после убийства учителя, которого подросток обезглавил под Парижем, и резни в ниццком соборе.
Он запрещает раскрытие информации о частной и профессиональной жизни человека с целью нанесения вреда ему или его семье (3 года тюрьмы и 45 тыс евро штрафа), религиозные организации должны отчитываться о зарубежных пожертвованиях свыше 10 тыс евро.
Домашнее обучение будет возможно только с разрешения властей, ужесточается борьба с многоженством и вводится запрет на выдачу "сертификатов девственности" (за это будут сажать в тюрьму на год).
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