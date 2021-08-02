Bild: представители Германии провели 31 июля тайную встречу с талибами в Дохе

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danilov 02 Августа 2021 в 09:00:41
По информации издания, Германию на переговорах представлял спецуполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик. Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой БНД и согласована с США.
На ней, по данным источников газеты, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Похоже на белый флаг со стороны мирового сообщества. Результат многолетней войны практически предрешен. И победа талибов всего лишь дело ближайшего будущего. Вопрос что будет дальше?
alpha_portal 02.08.2021 в 10:35:56 # 782529
Цитата: Manitu от 02.08.2021 03:28:13
Пакт о ненападении V-2.0? История повторяется?
Похоже на белый флаг со стороны мирового сообщества. Результат многолетней войны практически предрешен. И победа талибов всего лишь дело ближайшего будущего. Вопрос что будет дальше?
Пакт о ненападении V-2.0? История повторяется?
Похоже на белый флаг со стороны мирового сообщества. Результат многолетней войны практически предрешен. И победа талибов всего лишь дело ближайшего будущего. Вопрос что будет дальше?
о чем Вы? какой пакт, какая попеда и где?
Оставьте в покое Афганисан. Пусть решают свои проблемы сами. Всему миру есть дело до того что там твориться. Талибан в курсе того, что его ждет, есть они дернутся за границы страны. Им это ненадо. Они хотят править своей страной и торговать с другими государствами. А то что сейчас происходят всякие такие встречи, так это нормально. Сначала их убивали а потом стали с ними говорить. Причем уже почти официально.
Все потихонечку сойдет в политическое русло. Или же их опять загонят в пещеры. Они точно туда не хотят
Они хотят править своей страной и торговать с другими государствами.
Если так, то и ладно бы.
Но вот вопрос - а как далеко простирается то, что они считают "своей страной"?