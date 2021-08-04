Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется "Спутник V"

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danilov 04 Августа 2021 в 10:01:19
"2 августа Еврокомиссия утвердила решения, обеспечивающие, что ковид-сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентны Европейскому цифровому ковид-сертификату, - говорится в документе. - На практике это означает, что владельцы этих сертификатов смогут их использовать на тех же условиях, что и владельцы сертификатов ЕС".
Поставки в Сан-Марино "Спутника V" началось в феврале 2021 года, большая часть населения этой республики привита двумя дозами российской вакцины, которая до настоящего времени была не признана в ЕС.
ТАСС
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