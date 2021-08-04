Минобороны Белоруссии пригласило Казахстан на учения "Запад-2021"

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danilov 04 Августа 2021 в 10:14:23
По ее данным, в Минске состоялись официальные переговоры Хренина с первым замминистра обороны - начальником Генштаба вооруженных сил Казахстана Муратом Бектановым.
"В ходе встречи генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил единство взглядов на вызовы и угрозы в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, дал высокую оценку уровню военного сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь и пригласил казахстанский контингент для участия в учениях "Запад-2021", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минобороны.
Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.
МИНСК, 3 авг – РИА Новости.
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