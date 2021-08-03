Уроки демократии

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Гость 04 Августа 2021 в 11:39:48
Разборки с полицией вечером 25 июля.
Поздним вечером в день голосования, когда бюллетени были подсчитаны, а председатель и секретарь комиссии уехали с документами в райцентр, трое жительниц Астраханки Айман АБИЛЬМАЖИНОВА, Мария УЛЬЯНОВА и Оксана КОСЯЦЫНОВА отправились на избирательный участок, чтобы посмотреть итоговый протокол. Он должен был висеть на стенде, подписанный председателем и всеми членами комиссии. Но стенд оказался пустым.
- В 11 часов вечера школа была открыта, мы свободно зашли в фойе, очень удивились тому, что не обнаружили протокола, а из столовой нам навстречу вышли сторож и двое членов комиссии Жумазия САКТАГАНОВА и Айман САДВОКАСОВА, - рассказывает Оксана.
Оксана Косяцынова.
- На мой вопрос, где протокол, они нас стали выталкивать из фойе. Айман, судя по походке и тому, как она говорила, нам показалось, перед этим выпила. Жумазия успела мне шепнуть, что у председателя комиссии внук родился сегодня, они празднуют и лучше нам вообще убраться. Но мы вызвали полицию. Я достала телефон и начала снимать.
- Все, что происходило в тот вечер, фиксировали и сотрудники полиции. А затем мы написали заявление и поехали на освидетельствование, - вступает в разговор Айман Абильмажинова. - Мы решили, что тоже пройдем, чтобы к нам вопросов не было. Поехали в машине и. о. начальника РОВД, а Садвокасова и Сактаганова - с другим полицейским. Глава РОВД мне объяснил, что я могу как заявитель присутствовать при освидетельствовании этих женщин. Но нас тем не менее не пустили.
- Мы приехали в больницу и очень долго их ждали, - высказывает свою версию Мария. - Потом они все-таки прибыли, мы к этому времени уже все побывали у врача. И вот я выхожу в коридор, а их обеих и след простыл! Тогда один сотрудник полиции пошел женщин искать, через некоторое время ему на помощь отправился другой. Мы втроем и еще с одним полицейским вышли на улицу, видим, а они издалека их ведут. Вся эта беготня продолжалась до четырех утра. Согласно заключению медицинской экспертизы обе они были трезвые. Но врач нам сказала, что раз мы не смогли присутствовать на освидетельствовании, мы имеем право запросить запись с видеокамер. Мы попросили, но нам ее, конечно, не дали.
Мария Ульянова.
До сих пор не изъято и видео с камер наблюдения в школе. А протокол появился на стенде утром на следующий день. Причем приклеенный скотчем так, что видно лишь одну его сторону. Чтобы прочитать оборотную, Оксане пришлось содрать скотч. На протоколе не хватало подписей трех членов комиссии - двух дам, которые ездили с ними на освидетельствование, и еще одной, Светланы ЗЕЛИНСКОЙ, которая ушла с участка еще до того, как туда нагрянули сельские активистки.
- Такое ощущение, что все заврались окончательно, - заявляет Айман Абильмажинова. - Наше заявление полиция передала в районный избирком. А его председатель Кизат КУРМАНБАЕВ нам рассказал - и это подтверждается аудиозаписью нашего с ним разговора, - что вечером 25 июля к нему приехали председатель комиссии Акбола КУЛЕКИНА, секретарь Айгуль МЕНДЫБАЕВА и Зелинская, которая в это время уже дома была! Говорил, что бюллетени были все перепутанные, а протокол составлен с ошибками. Не учтены, например, голосовавшие против всех. Он заставил их прямо там заново раскладывать бюллетени и составлять новый протокол. Затем трое членов избиркома его подписали, а остальные двое сделали это по приезде в Астраханку. Но вот он, протокол, у нас на фото и видео. И на нем всего лишь две подписи!
Айман Абильмажинова.
Почему этот несчастный протокол не вывесили на стенд, а повезли в райцентр, со святой наивностью объяснила нам уже сама председатель комиссии Акбола Кулекина.
- Я подумала, его надо повесить в людном месте, в акимате, например, или в конторе! Или в магазине. Ну что эта школа, там сейчас вообще ремонт, кто туда ходит… Мы думали, вернемся из райцентра и повесим его. Но там мне сказали, что протокол надо именно на избирательном участке повесить. Я вернулась и повесила. Да, мы все впятером его подписали.
Но и спустя пять дней, 30 июля, протокол лишь с двумя подписями продолжал висеть на стенде в местной школе. За то время, пока в сельском избиркоме даже не удосужились привести его в порядок, активистки успели обойти все дворы в обоих селах и провести опрос практически всех жителей Астраханки и Каратомара.
Протокол со стенда.
Валентина СЕМЕНОВА, например, поведала, что писала заявление о том, чтобы к ней приехали с урной домой, где должна была голосовать и она, и ее сын-инвалид. Но никто в тот день к ней так и не пришел. Супруги СЕЙТКАЛИЕВЫ комиссию с урной дождались, но в доме случилось невообразимое. По их словам, галочки в бюллетенях при них поставили сами члены комиссии, они же и в урну их кинули. Надежда ДЕГТЯРЕВА рассказала, как нечаянно испортила бюллетень, а члены комиссии указали на ошибку: пришлось ставить галочку повторно уже на другом бюллетене. Но главное, что выявил подворовый обход, так это то, что реальных прописанных в двух селах избирателей на 63 человека меньше, чем по спискам избиркома.
На свои многочисленные вопросы женщины получили пока только один официальный ответ. Председатель районной избирательной комиссии написал им о том, что с членами избиркома №97 проведена беседа, а наказать их нет возможности, потому что “в полномочия территориальной избирательной комиссии данные действия не входят”. Недавно заступивший на свою должность прокурор района отправил заявителей в областную избирательную комиссию - там заявление приняли и пообещали дать ответ. Но главной своей целью избирательницы Астраханки считают признание незаконными результатов выборов и повторное голосование.
Сама же председатель избирательной комиссии Акбола Кулекина свою миссию считает выполненной. В Астраханке ее сейчас нет, она в Петропавловске нянчится с внуком, родившимся 25 июля.
- Я утром 26 июля была уже свободна, - говорит Кулекина. - И вообще, мне предложили возглавить комиссию, я не отказалась. Я на пенсии, время есть, и это, опять же, возможность заработать - 80 тысяч тенге для села хорошие деньги. Мы все сделали нормально. Я прочитала в интернете правила, как проводить выборы, и в район ездили на консультацию один раз.
Выборы в Астраханском сельском округе выиграла действующий аким Айгуль ЖУНИСБАЕВА, набрав 49 процентов голосов. В два раза меньше у директора местной школы, совсем немного голосов набрал бывший физрук этой же школы.
Оксана Косяцынова сокрушается, что шанс на перемены в их селах упустили:
- В прошлом году 20 миллионов тенге было выделено на округ. На эти деньги, если подойти по-хозяйски, можно самые насущные проблемы решить. А у нас за четыре года только несколько дешевых фонарей поставили, вот и все благоустройство. По дорогам в дождь ни пройти ни проехать. Есть люди, которые могли бы потянуть такую работу. И мы хотели бы за них голосовать. Но их фамилий не оказалось в бюллетенях. Да и весь процесс в целом в нашем округе выглядел как простая формальность.
Ульяна АШИМОВА, фото автора, Северо-Казахстанская область
https://time.kz/articles/territory/2021/08/03/uroki-demokratii
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