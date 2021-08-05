Хватать данных не будет видимо ещё долго

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danilov 05 Августа 2021 в 10:01:23
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.
В РФ ранее заявили, что Москва представила все документы для одобрения своей вакцины в ЕС. Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что EMA постоянно ищет новые отговорки, чтобы не регистрировать "Спутник V".
"Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала политик в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
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