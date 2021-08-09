Аскар Акаев повинился перед соотечественниками за "Кумтор"

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danilov 09 Августа 2021 в 10:54:53
"Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки. За то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту "Кумтора". Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством, позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, которые извлекая для себя огромную прибыль, оставили для Кыргызстана мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы", — сказал Акаев.
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев вылетел в Москву, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" его помощник Болот Джанузаков.
"При необходимости, если будет необходимость со стороны следственных органов, он может вернуться обратно", - сказал Джанузаков.
По его словам, Акаев был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу о золоторудном месторождении "Кумтор". "Никаких обвинений ему предъявлено не было", - отметил Джанузаков.