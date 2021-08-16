В МИД опровергли информацию о размещении афганских беженцев в РК

"Мы оставались в Афганистане 20 лет, потратили триллион долларов. Там погибли 2300 американцев. И теперь, когда мы выполнили намеченное изначально, президент решил, что пришло время положить этому конец, выйти из разгоревшейся в Афганистане гражданской войны", - сказал Блинкен, добавив, что соперникам США очень бы хотелось, чтобы американцы завязли в Афганистане.



Многие проводят сравнения с лихорадочными сценами отступления США из Сайгона во время войны во Вьетнаме. НО Блинкен отмёл все параллели. Вину за поражение он возложил на афганскую армию, а талибы, по словам госсекретаря, начали бы наступление в Афганистане, даже если бы Вашингтон не принял решение о выводе своих войск:



"Дело в том, что мы и международное сообщество инвестировали, вложили за 20 лет миллиарды долларов в эту армию. 300 тысяч человек, военно-воздушные силы, чего не было у талибов, современное, самое передовое вооружение. И со всем этим, к сожалению, они не смогли защитить страну. Думаю, это и объясняет тот факт, что всё произошло именно так, как произошло".



Quote:в чем то он прав, "правительственные" войска попросту сдали страну без боя, с таким то вооружением