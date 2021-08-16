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Политика
В МИД опровергли информацию о размещении афганских беженцев в РК
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danilov 16 Августа 2021 в 12:01:50
В МИД Казахстана опровергли информацию, распространяющуюся в социальных сетях о том, что якобы принято решение о размещении афганских беженцев на территории Казахстана, передает «Хабар 24».

«На сегодняшний день распространяемая информация не соответствует действительности. Ситуация в Афганистане меняется ежечасно, поэтому говорить о конкретном решении преждевременно», - сообщили в МИД республики.

Ранее власти США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан временно разместить у себя 9 тысяч афганских беженцев. Об этом сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники.

https://24.kz/ru/news/policy/item/492836-v-mid-oprovergli-informatsiyu-o-razmeshchenii-afganskikh-bezhentsev-v-rk
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 16.08.2021 в 12:11:50   # 783109
9 июля визит талибана в москву, 28 июля талибан о чем то договаривается с кнр,
но этого неоднократные переговоры талибан с сша
15 августа захват талибаном кабула,
так о чем договорились талибан и вышеупомянутая тройка?
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  Dimmon 16.08.2021 в 12:15:12   # 783110
Quote:
"Мы оставались в Афганистане 20 лет, потратили триллион долларов. Там погибли 2300 американцев. И теперь, когда мы выполнили намеченное изначально, президент решил, что пришло время положить этому конец, выйти из разгоревшейся в Афганистане гражданской войны", - сказал Блинкен, добавив, что соперникам США очень бы хотелось, чтобы американцы завязли в Афганистане.

Многие проводят сравнения с лихорадочными сценами отступления США из Сайгона во время войны во Вьетнаме. НО Блинкен отмёл все параллели. Вину за поражение он возложил на афганскую армию, а талибы, по словам госсекретаря, начали бы наступление в Афганистане, даже если бы Вашингтон не принял решение о выводе своих войск:

"Дело в том, что мы и международное сообщество инвестировали, вложили за 20 лет миллиарды долларов в эту армию. 300 тысяч человек, военно-воздушные силы, чего не было у талибов, современное, самое передовое вооружение. И со всем этим, к сожалению, они не смогли защитить страну. Думаю, это и объясняет тот факт, что всё произошло именно так, как произошло".


в чем то он прав, "правительственные" войска попросту сдали страну без боя, с таким то вооружением
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  Hairless 16.08.2021 в 12:42:34   # 783111
Цитата: Dimmon от 16.08.2021 06:15:12
Quote:
"Мы оставались в Афганистане 20 лет, потратили триллион долларов. Там погибли 2300 американцев. И теперь, когда мы выполнили намеченное изначально, президент решил, что пришло время положить этому конец, выйти из разгоревшейся в Афганистане гражданской войны", - сказал Блинкен, добавив, что соперникам США очень бы хотелось, чтобы американцы завязли в Афганистане.

Многие проводят сравнения с лихорадочными сценами отступления США из Сайгона во время войны во Вьетнаме. НО Блинкен отмёл все параллели. Вину за поражение он возложил на афганскую армию, а талибы, по словам госсекретаря, начали бы наступление в Афганистане, даже если бы Вашингтон не принял решение о выводе своих войск:

"Дело в том, что мы и международное сообщество инвестировали, вложили за 20 лет миллиарды долларов в эту армию. 300 тысяч человек, военно-воздушные силы, чего не было у талибов, современное, самое передовое вооружение. И со всем этим, к сожалению, они не смогли защитить страну. Думаю, это и объясняет тот факт, что всё произошло именно так, как произошло".


в чем то он прав, "правительственные" войска попросту сдали страну без боя, с таким то вооружением

Теперь у талибов есть масса вооружения и боевой техники, переданного бывшему правительству Афганистана, ВВС и 300 тысяч обученных американцами бойцов из бывшей правительственной армии.
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