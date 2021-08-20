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Политика
Талибы издали декларацию о победе над Британской империей, СССР и США
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danilov 20 Августа 2021 в 15:18:42
Движение «Талибан» опубликовало «Декларацию Исламского Эмирата Афганистан» по случаю Дня независимости Афганистана. В ней они заявили, что «победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия» — Британскую империю, СССР и США.
Ссылку на декларацию опубликовал представитель «Талибана» Кари Юсуф Ахмади в Twitter. «Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны»,— говорится в документе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 20.08.2021 в 15:42:16   # 783341
Ну-ну... Когда СССР вышел из Афганистана, нынешних талибов еще в проекте не существовало.
Про Британскую империю и говорить нечего.
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  Zoggyla 20.08.2021 в 16:17:00   # 783343
Победители
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  Dragon 20.08.2021 в 16:17:22   # 783344
Цитата: Hairless от 20.08.2021 09:42:16
Ну-ну... Когда СССР вышел из Афганистана, нынешних талибов еще в проекте не существовало.
Про Британскую империю и говорить нечего.


Тем не менее Афганистан является могилой сверхдержав
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