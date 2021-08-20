Талибы издали декларацию о победе над Британской империей, СССР и США

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danilov 20 Августа 2021 в 15:18:42
Ссылку на декларацию опубликовал представитель «Талибана» Кари Юсуф Ахмади в Twitter. «Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны»,— говорится в документе.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Про Британскую империю и говорить нечего.
Цитата: Hairless от 20.08.2021 09:42:16
Ну-ну... Когда СССР вышел из Афганистана, нынешних талибов еще в проекте не существовало.
Про Британскую империю и говорить нечего.
Ну-ну... Когда СССР вышел из Афганистана, нынешних талибов еще в проекте не существовало.
Про Британскую империю и говорить нечего.
Тем не менее Афганистан является могилой сверхдержав