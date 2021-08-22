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Политика
Президент Казахстана прилетел на переговоры с Путиным
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danilov 22 Августа 2021 в 10:04:59
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 22.08.2021 в 16:33:33   # 783464
"Мебель" ездил лизнуть у Путлера?!
Или поехал успокаивать по поводу парада Независимости Украины?!
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  Dragon 22.08.2021 в 16:48:46   # 783465




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  Hairless 22.08.2021 в 17:16:29   # 783469
Что бы не несли кастрюлеголовые про ВВП - но к нему Меркель на днях приезжала обходной подписать.
А этот визитер - скорее всего просто за тупого "блогера" извиниться.
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