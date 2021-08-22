▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Политика
Президент Казахстана прилетел на переговоры с Путиным
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 22 Августа 2021 в 10:04:59
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Dragon
22.08.2021 в 16:33:33
# 783464
"Мебель" ездил лизнуть у Путлера?!
Или поехал успокаивать по поводу парада Независимости Украины?!
поощрить (1)
|
покарать (1)
Dragon
22.08.2021 в 16:48:46
# 783465
поощрить (1)
|
покарать (2)
Hairless
22.08.2021 в 17:16:29
# 783469
Что бы не несли кастрюлеголовые про ВВП - но к нему Меркель на днях приезжала обходной подписать.
А этот визитер - скорее всего просто за тупого "блогера" извиниться.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь