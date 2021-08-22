Путин – об афганских беженцах в постсоветских республиках

У нас с ними общая граница и нет визовых ограничений. Представьте себе, в любую из этих стран въехали беженцы. Кто среди этих беженцев, откуда мы знаем? Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч. А может быть, и миллионы! А у нас с ближайшими союзниками и соседями никаких визовых ограничений, и граница - тысяча километров. Сел на что угодно - хоть на машину, хоть на осла и поехал по степи. И что мы будем с этим делать? Это имеет отношение к нашей безопасности. Напрямую связано с нашими гражданами!