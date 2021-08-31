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Токаев отправил в отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева
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danilov 31 Августа 2021 в 16:46:52
Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.⠀
«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — уточнил Берик Уали.
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