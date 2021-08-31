 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Токаев отправил в отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Августа 2021 в 16:46:52
Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь президента.⠀
«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», — уточнил Берик Уали.
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь