Россия начала согласование проектов единой ПВО с Киргизией, Казахстаном и Арменией

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GoodZone 31 Августа 2021 в 21:33:57
«Соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 года, проходит процедуру ратификации», – цитирует ТАСС Грехова.
По его словам, в настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии.
Отмечается, что после завершения данной работы проект соглашения будет представлен для подписания министрам обороны двух стран. Также генерал-полковник отметил, что продолжается работа по практической реализации соглашений между Россией, Арменией и Казахстаном.
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