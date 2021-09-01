 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Казахстан прорабатывает введение внутреннего углеродного налога
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Сентября 2021 в 17:14:54
НУР-СУЛТАН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана прорабатывают введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, что позволит избежать полной уплаты углеродного налога в ЕС. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, выступая во вторник на международно-практической конференции в Казани.

"Дополнительно нами прорабатывается введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортную и экспортную углеродную пошлину, а также создание Карбонового фонда. Все это позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС и направлять средства, полученные от углеродного налога, на реализацию климатических проектов для достижения цели по глубокой декарбонизации экономики", - рассказал Ногаев, слова которого приводит пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Министр отметил, что в республике ведется активная работа по разработке концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, которая будет утверждена в ближайшее время. В ней предусмотрены меры по глубокой декарбонизации.

"В своем докладе министр рассказал о проводимой работе по декарбонизации в топливно-энергетическом комплексе Казахстана: о снижении сжигания газа на факелах, уменьшении парниковых газов на нефтеперерабатывающих заводах, развитии возобновляемых источников энергии и реструктуризации энергетической отрасли", - пояснили в пресс-службе.

https://tass.ru/ekonomika/12262235
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 01.09.2021 в 19:04:07   # 783747
Quote:
и направлять средства, полученные от углеродного налога,
в карманы "неизвестных"
Все вилами по воде. Все только слова.
поощрить | покарать
  jumanjiqz 01.09.2021 в 19:43:44   # 783750
Цитата: alpha_portal от 01.09.2021 13:04:07
Quote:
и направлять средства, полученные от углеродного налога,
в карманы "неизвестных"
Все вилами по воде. Все только слова.

Вы еще про откаты бабла пи...ните для полного счастья!
поощрить | покарать
  андремас 01.09.2021 в 20:02:00   # 783751
Углеродный налог...

Каждый человек выдыхает двуокись углерода, значит скоро заставят платить за дыхание.

Налог на воздух.

Коснётся каждого, ибо, электроэнергия, на угле или газе. Карбоновый налог войдёт в цену за квт/Ч.

Услышали модную тему и сразу придумали как бабла срубить
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь