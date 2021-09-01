Казахстан прорабатывает введение внутреннего углеродного налога
danilov 01 Сентября 2021 в 17:14:54
НУР-СУЛТАН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана прорабатывают введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, что позволит избежать полной уплаты углеродного налога в ЕС. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, выступая во вторник на международно-практической конференции в Казани.
"Дополнительно нами прорабатывается введение внутреннего углеродного налога на потребление энергоресурсов, импортную и экспортную углеродную пошлину, а также создание Карбонового фонда. Все это позволит избежать полной уплаты пограничного углеродного налога в ЕС и направлять средства, полученные от углеродного налога, на реализацию климатических проектов для достижения цели по глубокой декарбонизации экономики", - рассказал Ногаев, слова которого приводит пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
Министр отметил, что в республике ведется активная работа по разработке концепции низкоуглеродного развития до 2050 года, которая будет утверждена в ближайшее время. В ней предусмотрены меры по глубокой декарбонизации.
"В своем докладе министр рассказал о проводимой работе по декарбонизации в топливно-энергетическом комплексе Казахстана: о снижении сжигания газа на факелах, уменьшении парниковых газов на нефтеперерабатывающих заводах, развитии возобновляемых источников энергии и реструктуризации энергетической отрасли", - пояснили в пресс-службе.
https://tass.ru/ekonomika/12262235