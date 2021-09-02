Путин: нельзя позволять болтунам говорить, что можно было сдать Ленинград немцам

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danilov 02 Сентября 2021 в 14:39:26
Путин отметил, что победа советского народа против нацизма - "это одно из очень ярких, значимых событий всего XX века, если бы этой победы не состоялось, то мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", нежели судьба западноевропейских народов, порабощенных нацистской Германией.
"Вообще не было бы никакой судьбы, потому что в документах рейха было прописано, что часть населения России должна быть использована на работах, часть, кто работать не может, - за Урал, на Север, в необжитые регионы, то есть на вымирание, а часть уничтожить в газовых печках", - напомнил детям президент.
"Те народы [западноевропейские] они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом - нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом", - заявил Путин.
Путин отметил, что сейчас в России создан информационный ресурс о тех, кто был причастен к Победе советского народа в Великой Отечественной войне, там собрана информация уже о 34 млн человек. "Почти каждая семья может найти там своих родственников, предков и почувствовать себя причастными к этим победам, которые создали для нас будущее", - сказал президент.
ТАСС
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