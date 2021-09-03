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Политика
Владимиру Зеленскому американские конгрессмены подарили книгу
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danilov 03 Сентября 2021 в 10:27:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 03.09.2021 в 15:26:47   # 783875
Книга, когда-то считалась лучшим подарком.
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  Hairless 03.09.2021 в 16:06:12   # 783877
Цитата: Manitu от 03.09.2021 09:26:47
Книга, когда-то считалась лучшим подарком.

"Легкая черепо-мозговая травма" - я бы сказал, подарок с очень явным подтекстом.
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  KapitanNemo 03.09.2021 в 19:31:47   # 783884


Это перевод американской книги, выпущенной Минобороны США в 2015 году.

Помощь в переводе оказывали ряд украинских организаций США и Канады.

В частности эта организация
https://www.cufoundation.ca/

Эта контора хулиганит в Канаде.

На таких автобусах по всей Канаде кошмарят местное население.
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  KapitanNemo 03.09.2021 в 19:35:24   # 783885

Это американский оригинал.
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