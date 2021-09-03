Владимиру Зеленскому американские конгрессмены подарили книгу

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danilov 03 Сентября 2021 в 10:27:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 03.09.2021 09:26:47
Книга, когда-то считалась лучшим подарком.
Книга, когда-то считалась лучшим подарком.
"Легкая черепо-мозговая травма" - я бы сказал, подарок с очень явным подтекстом.
KapitanNemo 03.09.2021 в 19:31:47 # 783884
Это перевод американской книги, выпущенной Минобороны США в 2015 году.
Помощь в переводе оказывали ряд украинских организаций США и Канады.
В частности эта организация
https://www.cufoundation.ca/
Эта контора хулиганит в Канаде.
На таких автобусах по всей Канаде кошмарят местное население.
KapitanNemo 03.09.2021 в 19:35:24 # 783885
Это американский оригинал.