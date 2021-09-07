Талибы пригласили на объявление состава правительства Афганистана

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danilov 07 Сентября 2021 в 09:40:21
По информации телеканала Al Jazeera, талибы завершили процедуры, необходимые для объявления о новом правительстве. Источник отметил, что «лидер движения останется на своем посту» и будет «контролировать правительство», передает РИА «Новости».
Ранее представитель «Талибана» (запрещено в России) Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.
До этого лидер сопротивления в афганском Панджшере Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если талибы покинут провинцию, но официальный представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что «Талибан» не собирается вести переговоры с Масудом.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12309389
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