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Политика
Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября
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GoodZone 09 Сентября 2021 в 09:20:57
«Инаугурация нового переходного правительства назначена на 11 сентября», – сообщил РИА «Новости» источник в движении «Талибан».

20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.

Напомним, представители «Талибана» (запрещено в России) сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.

Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Panasonic 09.09.2021 в 10:15:58   # 784157
Почему именно 11го сентября?
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  plex 09.09.2021 в 11:01:17   # 784160
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  гримм 09.09.2021 в 11:21:50   # 784161
Цитата: Panasonic от 09.09.2021 04:15:58
Почему именно 11го сентября?

это значимая дата для сша у них траур, а эти как бы подстригают
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  doodles 09.09.2021 в 11:48:05   # 784162
Это стёб над США
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