Инаугурацию нового правительства Афганистана назначили на 11 сентября

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GoodZone 09 Сентября 2021 в 09:20:57
20 лет назад 11 сентября произошли террористические акты, в результате которых были разрушены башни-близнецы в Нью-Йорке. После этой атаки США ввели свои войска в Афганистан.
Напомним, представители «Талибана» (запрещено в России) сообщили: исполняющим обязанности премьера Афганистана назначен мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Премьер-министром страны объявляется мулла Мохаммад Хасан Ахунд, его заместителем – мулла Абдул Гани Барадар, его вторым замом – мулла Абдул Салам Ханафи», – сказал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Новым главой МИД объявлен Амир Хан Мотаки, главой Минобороны – мулла Якуб, главой МВД – Сираджуддин Хаккани, главой министерства культуры и информации стал сам Муджахид. Министром образования назначен шейх Мавлави Нурулла Мунир, министром экономики – Мохаммад Ханиф, а главой Центробанка – мулла Мохаммад Идрис.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Panasonic от 09.09.2021 04:15:58
Почему именно 11го сентября?
Почему именно 11го сентября?
это значимая дата для сша у них траур, а эти как бы подстригают