Узбекистан передаст Афганских лётчиков США

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danilov 13 Сентября 2021 в 11:19:02
Афганцы уже в эти выходные будут перенаправлены на одну из американских военных баз.
Как подчеркивает газета, сами летчики, несмотря на обещанную талибами амнистию всем чиновникам и военным, опасаются за свою безопасность и безопасность своих родных. В общей сложности в Узбекистане находятся 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников. Как ожидается, эти люди "вылетят на военную базу США в Дохе", но пока не ясно, отправятся ли они в дальнейшем в США или куда-либо еще.
По информации WSJ, в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов, которые прибыли ранее из Афганистана, их дальнейшая судьба остается неясной. Талибы призывают вернуть воздушные суда в Афганистан, однако такой шаг, вероятно, вызовет решительное возражение со стороны США, пишет газета.
Отмечается также, что представитель талибов Сухейль Шахин заявил о необходимости возвращения в страну бежавших афганских летчиков. "Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них", - сказал Шахин, слова которого приводит издание.
https://www.wsj.com/articles/afghan-pilots-who-sought-safety-in-uzbekistan-poised-for-u-s-transfer-under-new-agreement-11631377031?mod=hp_listb_pos3
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