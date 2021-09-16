Страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения у себя афганских беженцев

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Сентября 2021 в 09:19:58
Глава Казахстана добавил, что в рамках оказания международной помощи населению Афганистана в Алматы на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН.
«По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни», – приводятся в сообщении слова Токаева.
https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-uchastie-v-sessii-soveta-kollektivnoy-bezopasnosti-odkb-168210
Комментарии, по рейтингу, по дате