 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон отменил ноябрьский визит в Швейцарию
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Сентября 2021 в 11:26:05
Это связано с тем, что Конфедерация отказались приобрести у Франции истребители Rafale, предпочтя контракт с США на их F-35. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщают швейцарские СМИ.
По данным изданий Le Matin и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.
Отмечается, что французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 20.09.2021 в 11:44:40   # 784466
чет "кому-то" они дорогу перешли
поощрить | покарать
  Zoggyla 20.09.2021 в 12:59:55   # 784472
Неполная инфа. Что значит отказались? Расторгли подписанный контракт или просто устные договоренности? Если второе, то это вполне имеет место быть повсюду, если первое, то поделом французам испытать все прелести новейшей гнилой политэкономики. Походу ось AUUKUS начинает под себя грести.
поощрить | покарать
  KapitanNemo 20.09.2021 в 14:08:24   # 784477
поощрить | покарать
  андремас 20.09.2021 в 14:20:19   # 784479
Че-то прессуют французиков по полной.
поощрить (2) | покарать
  Manitu 20.09.2021 в 15:00:19   # 784482
Не жалко совсем. Земля круглая оказалась.
поощрить | покарать
  старик 20.09.2021 в 22:10:17   # 784501
Плата за многолетнее раболепие перед амерами.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь