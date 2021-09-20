Президент Франции Эммануэль Макрон отменил ноябрьский визит в Швейцарию

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danilov 20 Сентября 2021 в 11:26:05
По данным изданий Le Matin и Sonntags Zeitung, президент Франции через посла сообщил швейцарским властям об отмене визита в Конфедерацию для встречи с президентом Швейцарии Ги Пармеланом. Официальный визит Макрона был запланирован на ноябрь и готовился шесть месяцев.
Отмечается, что французский лидер также запретил до лета 2022 года все двусторонние контакты со Швейцарией на высоком уровне. В Швейцарии указывают, что контакты на оперативном уровне и через послов продолжатся.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.09.2021 в 14:08:24 # 784477