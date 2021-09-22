Международные донорские организации вступают в сотрудничество для обсуждения перехода Казахстана в число стран со статусом углеродной нейтральности

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antivata01 22 Сентября 2021 в 20:02:19
Первый вице-министр энергетики РК, Мурат Журебеков; вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, Алия Шалабекова; президент ЕБРР, Одиль Рено-Бассо, и исполняющий обязанности директора региональной миссии USAID, Питер Янг, приняли участие в данном мероприятии. Встреча была организована в смешанном формате и сочетала режим онлайн, c личным общением участников.
Во время встречи Питер Янг заявил следующее: “Соединенные Штаты Америки сотрудничают с Казахстаном на протяжении многих лет. В этом году мы празднуем 30 лет дипломатических отношений со странами Центральной Азии. Я уверен, что наши продолжительные совместные усилия принесут множество возможностей для сотрудничества в будущем, в результате которого Казахстан получит колоссальную выгоду.”
Казахстан ставит перед собой амбициозные цели по развитию чистой энергии и зеленой экономики к 2050 году. В рамках содействия государству в реализации данных приоритетных задач, USAID оказывает техническую помощь ключевым участникам энергетического сектора, включая Министерство энергетики, местных и международных инвесторов, университеты и энергетические компании. Благодаря проектам в энергетическом секторе, финансируемым агентством с 2013 года, технические специалисты и должностные лица, определяющие политику отрасли, прошли обучение и получили лучшие мировые практические инструменты для стратегического развития энергетического сектора и содействия более широкому внедрению возобновляемых источников энергии и инициатив в области энергоэффективности.
Благодаря поддержке и технической помощи со стороны агентства USAID, с 2018 года в Казахстане впервые проводятся успешные региональные аукционы в сфере возобновляемой энергии. Кроме того, в результате взаимодействия USAID и Министерства энергетики, был разработан и утвержден генеральный план по выработке энергии с минимальными затратами на ближайшие 20 лет развития энергетического сектора. Сотрудничая с правительством и международными донорскими организациями, USAID стремится оказывать содействие Казахстану в достижении целей по отказу от углеродных источников энергии, обозначенных в рамках Парижского соглашения по климату от 2015 года.
https://kz.usembassy.gov/ru/international-donor-organizations-partner-to-discuss-kazakhstans-journey-to-carbon-neutrality-ru/
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