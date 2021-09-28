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Наджибулла герой, мы его не убивали - Талибан
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danilov 28 Сентября 2021 в 12:17:53
Есть версия, что Наджибуллу убили агенты пакистанских спецслужб, требуя от него подписания официальной передачи каких-то спорных территорий Пакистану.
Комментарии,
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звукач
28.09.2021 в 13:17:24
# 784845
Ну да, ну да верю....
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