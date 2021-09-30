Повысить статус казахстанских журналистов предложил сенатор

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danilov 30 Сентября 2021 в 14:08:41
Нурторе Жусип отметил, что к этому часу положение журналистов в законодательстве не определено.
"В Трудовом кодексе нет статьи о статусе и гарантиях журналистов. Более конкретно в статье 20 закона "О СМИ" прописаны только 10 прав и в статье 21 пять обязанностей журналиста. В Трудовом кодексе нет ни слова о статусе журналистов, нет даже раздела "Трудовые права журналистов". В сфере доступа к информации имеются вопросы, требующие отдельного регулирования. И все это при том, что у журналистов очень ответственная и нередко опасная работа", - сообщил сенатор, зачитывая депутатский запрос, адресованный премьер-министру страны Аскару Мамину.
Сенатор, ссылаясь на данные британского издания The Sunday Times, сообщил, что вероятность возникновения стрессовой ситуации у журналистов выше, чем у обладателей таких профессий как военный-летчик, таксист, пожарный. Особенно в моменты возникновения конфликтов, социальных напряжений жизни журналистов грозят большие опасности. Около 200 журналистов погибли во время пандемии.
"Для развития отечественной журналистики важно повысить статус журналистов, обеспечить их социальными гарантиями и защитой. В США зарплата журналистов колеблется от 28 тыс. долларов до 75 тыс. в год. В Турции существует ряд социальных льгот для журналистов, в России понимают вопросы предоставления льгот в обеспечении мобильной связью, транспортом и др. В Азербайджане действует фонд государственный по поддержке СМИ. (…) У нас о такой ситуации можно только мечтать. Молодые журналисты с маленькими детьми скитаются по съемным квартирам, не могут участвовать в жилищных программах страны, социально абсолютно не защищены», - подчеркнул депутат.
При этом он напомнил, что в период пандемии журналисты работали наравне с врачами, полицейскими и спасателями, но в отличие от последних сотрудники СМИ не получали за это никаких доплат и социальных гарантий.
Не могут журналисты, по его словам, также претендовать на получение жилья в числе льготных категорий, так как не являются ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими.
"Пришло время предоставить журналистам реальный статус, такой как у сотрудников суда, прокуратуры, МВД, адвокатов или нотариусов. Демократизация общества невозможна без участия и влияния средств массовой информации. Поэтому мы предлагаем обеспечить поддержку и защиту сотрудников средств массовой информации, придав им специальный социальный статус. Для этого необходимо принять закон "О статусе журналиста", - резюмировал Нурторе Жусип.
https://www.youtube.com/watch?v=TmIVfr4Kpkw
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alpha_portal 30.09.2021 в 14:43:47 # 784962