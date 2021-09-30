Путин предложил Казахстану поддержку в строительстве АЭС

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danilov 30 Сентября 2021 в 15:43:19
Президент России Владимир Путин предложил Казахстану поддержку в вопросе строительства атомной электростанции.
"Мы внимательно смотрим за планами наших соседей, наших друзей, союзников, в том числе и Казахстана, по развитию атомной энергетики. Я сказал, что попытаюсь сформулировать даже предложение на те тезисы, с которыми выступил Президент Казахстана. Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал Путин на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
Как отметил российский президент, речь могла бы идти о строительстве в Казахстане АЭС российского дизайна, и не только.
"Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики. Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки", - добавил Владимир Путин.
Путин подчеркнул, что у России и Казахстана есть широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зеленого роста. Президент России рассчитывает, что к работе будут активно подключаться все регионы двух стран.
Комментарии, по рейтингу, по дате
А второй какой-то скромный, обосрался и молчит, ждет, когда ему построят АЭС, научат кадры, разовьют отрасль и в егго бюджет потекут денежки, а то латинизация хромает.
KapitanNemo 30.09.2021 в 21:21:11 # 784980
Можно изучить опыт Турции.
Цитата: bolatbol от 30.09.2021 14:25:02
Первый обещал, что мы войдем в 30-ку передовых стран, проведем ЭКСПО, олимпиаду, Туркестан будет вторая Мекка, все жители планеты Земля рванут смотреть его достопримечательности, международный аэропорт нужон, ну и заживем как арабы.
А второй какой-то скромный, обосрался и молчит, ждет, когда ему построят АЭС, научат кадры, разовьют отрасль и в егго бюджет потекут денежки, а то латинизация хромает.
Первый обещал, что мы войдем в 30-ку передовых стран, проведем ЭКСПО, олимпиаду, Туркестан будет вторая Мекка, все жители планеты Земля рванут смотреть его достопримечательности, международный аэропорт нужон, ну и заживем как арабы.
А второй какой-то скромный, обосрался и молчит, ждет, когда ему построят АЭС, научат кадры, разовьют отрасль и в егго бюджет потекут денежки, а то латинизация хромает.
Согласен. АЭС это космос недостижимый