Путин предложил Казахстану поддержку в строительстве АЭС

Первый обещал, что мы войдем в 30-ку передовых стран, проведем ЭКСПО, олимпиаду, Туркестан будет вторая Мекка, все жители планеты Земля рванут смотреть его достопримечательности, международный аэропорт нужон, ну и заживем как арабы.А второй какой-то скромный, обосрался и молчит, ждет, когда ему построят АЭС, научат кадры, разовьют отрасль и в егго бюджет потекут денежки, а то латинизация хромает.