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Политика
Путин предложил Казахстану поддержку в строительстве АЭС
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danilov 30 Сентября 2021 в 15:43:19


Президент России Владимир Путин предложил Казахстану поддержку в вопросе строительства атомной электростанции.

"Мы внимательно смотрим за планами наших соседей, наших друзей, союзников, в том числе и Казахстана, по развитию атомной энергетики. Я сказал, что попытаюсь сформулировать даже предложение на те тезисы, с которыми выступил Президент Казахстана. Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения", - сказал Путин на XVII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Как отметил российский президент, речь могла бы идти о строительстве в Казахстане АЭС российского дизайна, и не только.

"Речь идет о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики. Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки", - добавил Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что у России и Казахстана есть широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зеленого роста. Президент России рассчитывает, что к работе будут активно подключаться все регионы двух стран.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 30.09.2021 в 20:25:02   # 784979
Первый обещал, что мы войдем в 30-ку передовых стран, проведем ЭКСПО, олимпиаду, Туркестан будет вторая Мекка, все жители планеты Земля рванут смотреть его достопримечательности, международный аэропорт нужон, ну и заживем как арабы.
А второй какой-то скромный, обосрался и молчит, ждет, когда ему построят АЭС, научат кадры, разовьют отрасль и в егго бюджет потекут денежки, а то латинизация хромает.
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  KapitanNemo 30.09.2021 в 21:21:11   # 784980
Россия для Турции поднимает с нуля атомную энергетику.
Можно изучить опыт Турции.
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  Walter 30.09.2021 в 21:21:56   # 784981
Цитата: bolatbol от 30.09.2021 14:25:02
Первый обещал, что мы войдем в 30-ку передовых стран, проведем ЭКСПО, олимпиаду, Туркестан будет вторая Мекка, все жители планеты Земля рванут смотреть его достопримечательности, международный аэропорт нужон, ну и заживем как арабы.
А второй какой-то скромный, обосрался и молчит, ждет, когда ему построят АЭС, научат кадры, разовьют отрасль и в егго бюджет потекут денежки, а то латинизация хромает.

Согласен. АЭС это космос недостижимый
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  troll 30.09.2021 в 22:19:23   # 784982
время корпораций. государства умирают.
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