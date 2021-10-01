 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Ой, у Вас, кажется, изоляция порвалась
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Октября 2021 в 10:42:03
ТАСС, 30 сентября. Европейские производители электроэнергии просят у России больше угля, чтобы справиться с энергетическим кризисом в условиях рекордно высоких цен на газ, но могут столкнуться с затруднениями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителей двух российских компаний.

По их словам, сложности вызваны тем, что в преддверии зимы европейские газохранилища заполнены лишь частично, а возобновляемые источники энергии не в состоянии удовлетворить спрос. Приближение отопительного сезона усиливает потребность в энергоносителях из России.

"Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на уголь, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок, - подчеркнула главный аналитик Wood Mackenzie Ltd. в Хьюстоне Наташа Тюрина. - Для этого потребуются поставки и из других стран, например, из США, но ситуация там аналогична ситуации в других странах".

Зависимость стран Европы от ископаемого топлива для поддержания работы своей экономики также значительно усложняет переговоры по критически важным климатическим вопросам, поскольку до встречи COP26 в Глазго остается всего несколько недель.

Как сообщает агентство, представители Уральской горно-металлургическая компании и Сибирской угольной энергетической компании отказались от комментариев.

https://tass.ru/ekonomika/12541613

Газ в ЕС тем временем выше 1180$
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 01.10.2021 в 14:59:35   # 784997
Донбас может уголь продать.
Но пока не хотят Киев обижать.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь