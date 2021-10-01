Саакашвили задержали в Грузии

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danilov 01 Октября 2021 в 23:38:42
Глава правительства добавил, что Саакашвили поместили под стражу. «Хочу сообщить, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан и переведен в пенитенциарное заведение», — заявил Гарибашвили. Он отметил, что у сотрудников полиции имелась предварительная информация о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии.
1 октября Саакашвили сообщил в социальных сетях, что вернулся в Грузию, и опубликовал видеообращение, которое, по его словам, было записано в Батуми. Политик также объявил о своем намерении 3 октября принять участие в протестных акциях после муниципальных выборов в Тбилиси.
В грузинском МВД опровергли информацию о возвращении Саакашвили. Некоторые источники писали о том, что он находится на Украине.
В начале сентября Саакашвили пообещал вернуться на родину по случаю проведения местных выборов, чтобы «защитить волеизъявление» граждан и «принять участие в спасении» страны. В ответ на это премьер-министр Грузии Гарибашвил заявил, что сразу по прибытии он подарит бывшему президенту коллекцию галстуков, а затем отправит его в тюрьму.
Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против политика возбудили несколько уголовных дел, он был заочно осужден на тюремные сроки. В настоящий момент Саакашвили проживает на Украине и возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ.
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