Санкции ЕАЭС могут состояться

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danilov 02 Октября 2021 в 08:29:24
По ее словам, в настоящее время торговый блок комиссии ведет активную работу по согласованию со сторонами проекта перечня возможных мер реагирования на экономическое давление, оказываемое третьими странами на государства союза.
Подчеркнуто, что "главам государств планируется представить меры, которые получат максимальную поддержку стран-участниц".
Примечательно, что роль Минска в инициировании санкций замаскирована до формулировки "все предложенные меры поддерживает Республика Беларусь, которая сейчас испытывает серьезное давление со стороны США, Евросоюза и Великобритании".
Ранее сообщалось, что только Казахстан занимает принципиальную позицию по ряду предлагаемых мер, в числе которых, денонсация или приостановление двусторонних соглашений со странами, объявившими санкции одному из членов ЕАЭС. То есть, речь может идти о фактически замораживании сотрудничества по целому ряду направлений с США, Великобританией и странами ЕС. Что вряд ли можно назвать приемлемым.
Вероятно, данный вопрос станет наиболее острым на встречах Глав государств и глав правительств, которые состоятся до конца года, причем, одна из них в Минске.
https://rg.ru/2021/09/29/eek-soglasovyvaet-otvetnye-mery-stran-eaes-na-sankcii-zapada.html
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