Байден не может гарантировать, что США не объявят дефолт

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danilov 05 Октября 2021 в 10:28:30
"Нет, не могу (гарантировать). Это зависит от (лидера республиканцев в сенате) Митча Макконнелла", - сказал Байден журналистам в Белом доме.
"Я не верю, что результат будет именно таким, из-за печальных последствий. Если бы я мог, я бы это гарантировал", - добавил Байден, который ранее призвал республиканцев "не стоять на пути" и не применять тактику обструкции в сенате, чтобы задержать подъем потолка долга.
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