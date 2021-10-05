В Газпроме предсказали холодную зиму по рябине

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danilov 06 Октября 2021 в 15:13:18
«Я считаю, что зима будет холодной, потому что много рябины на деревьях».
По его мнению, зима будет холодная и снежная, на что указывает и теплое лето. Однако потребители газа в России будут полностью обеспечены газом, подчеркнул Густов.
«Знаю точно, что внутренний рынок газа в приоритете у Газпрома, и все покупатели в Российской Федерации будут обеспечены природным газом», – сказал он.
https://vz.ru/news/2021/10/5/1122484.html
Да он издевается
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