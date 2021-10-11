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Памятник Меркель
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danilov 11 Октября 2021 в 10:32:05
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Walter
11.10.2021 в 19:05:15
# 785157
Путин возвел?
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troll
11.10.2021 в 19:33:54
# 785158
Цитата:
Walter
от
11.10.2021 13:05:15
Путин возвел?
путин снизу. надо было вместо коня трубу сваять, или сварить...
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