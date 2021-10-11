 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Памятник Меркель
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Октября 2021 в 10:32:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 11.10.2021 в 19:05:15   # 785157
Путин возвел?
поощрить (1) | покарать
  troll 11.10.2021 в 19:33:54   # 785158
Цитата: Walter от 11.10.2021 13:05:15
Путин возвел?

путин снизу. надо было вместо коня трубу сваять, или сварить...
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь